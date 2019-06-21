"Дело Голунова" передадут в Следственный комитет

МВД России передало уголовное дело о наркотиках, возбуждённое ранее против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в прокуратуру для решения вопроса о его передаче в Следственный комитет.

Преследование самого Голунова по этому делу было прекращено, однако само оно не закрыто.

В сообщении Главного управления МВД России по Москве говорится, что подразделения собственной безопасности московской полиции выявили "ряд нарушений", допущенных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делу Голунова должностными лицами УВД по Западному округу Москвы. Других подробностей не приводится. Не сообщается также, проходит ли сейчас кто-то по делу в качестве подозреваемых.

Иван Голунов был задержан 6 июня. Утверждалось, что у него и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования - в частности, о похоронном бизнесе Москвы.