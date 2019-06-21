"Дело Голунова" передадут в Следственный комитет

МВД России передало уголовное дело о наркотиках, возбуждённое ранее против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в прокуратуру для решения вопроса о его передаче в Следственный комитет.
Преследование самого Голунова по этому делу было прекращено, однако само оно не закрыто.
В сообщении Главного управления МВД России по Москве говорится, что подразделения собственной безопасности московской полиции выявили "ряд нарушений", допущенных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делу Голунова должностными лицами УВД по Западному округу Москвы. Других подробностей не приводится. Не сообщается также, проходит ли сейчас кто-то по делу в качестве подозреваемых.
Иван Голунов был задержан 6 июня. Утверждалось, что у него и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования - в частности, о похоронном бизнесе Москвы.
- В связи с "делом Голунова" были отправлены в отставку два генерала полиции, в том числе начальник УВД по Западному округу Москвы. Дело передали из полиции Западного округа в Главное управление МВД по Москве, которое и решило теперь направить его в Следственный комитет.
- Президент России Владимир Путин накануне во время "Прямой линии", не назвав Голунова по имени, сказал, что все обстоятельства его преследования должны быть изучены, а виновные наказаны.