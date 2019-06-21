В Крыму осудили украинца, облившего памятник "вежливым людям"

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил к шести месяцам колонии-поселения местного жителя за то, что он в январе облил краской памятник "вежливым людям" в Симферополе. Максима Сокуренко признали виновным в вандализме. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Приговор был вынесен ещё в апреле этого года, однако материалы дела стали доступны правозащитникам только сейчас. В обвинительном заключении указано, что Сокуренко является гражданином Украины и не признает аннексию Крыма Россией. Он облил памятник российским солдатам, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Сокуренко не признал свою вину и отказался получаться паспорт гражданина России.

Памятник так называемым "вежливым людям" в Симферополе установили в июле 2016 года. Инициатором создания скульптуры стал Валерий Аксенов, отец пророссийского главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в военной форме. В СМИ их прозвали "вежливые люди". Они захватили стратегические объекты на полуострове. После этого на территории Крыма российские власти провели так называемый референдум о присоединении к России. Позже президент России Владимир Путин признал, что "вежливыми людьми" были российские военные.