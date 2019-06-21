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Публикации РСЕ/РС удостоены премии Эдварда Марроу

Логотип премии имени Эдварда Марроу

Радио Свободная Европа / Радио Свобода удостоена премии имени Эдварда Марроу, которую присуждает Ассоциация цифрового информационного вещания, базирующаяся в США. Награда в номинации "мультимедиа" для категории телевизионных сетей, присуждается за выдающиеся технические достижения в создании новостных программ, за инновационный подход и расследования.

Список номинантов от RFE/RL содержал мультимедийные продукты о "бархатной революции", интерактивные материалы о строительстве газопровода Nord Stream 2, и личные истории о бывших советстких гимнастах, пострадавших от сексуальных домогательств своих тренеров.

Мультимедийные материалы РСЕ/РС удостоены премии Эдварда Марроу
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Мультимедийные материалы РСЕ/РС удостоены премии Эдварда Марроу

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Представители нашей медиакоропорации 14 октября этого года будут участвовать в церемонии награждения премией имени Эдварда Марроу в Нью-Йорке.

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