Публикации РСЕ/РС удостоены премии Эдварда Марроу

Радио Свободная Европа / Радио Свобода удостоена премии имени Эдварда Марроу, которую присуждает Ассоциация цифрового информационного вещания, базирующаяся в США. Награда в номинации "мультимедиа" для категории телевизионных сетей, присуждается за выдающиеся технические достижения в создании новостных программ, за инновационный подход и расследования.



Список номинантов от RFE/RL содержал мультимедийные продукты о "бархатной революции", интерактивные материалы о строительстве газопровода Nord Stream 2, и личные истории о бывших советстких гимнастах, пострадавших от сексуальных домогательств своих тренеров.

Представители нашей медиакоропорации 14 октября этого года будут участвовать в церемонии награждения премией имени Эдварда Марроу в Нью-Йорке.