Война, пицца, кофе и трусы. Эфир в 19.05

Как можно говорить о войне между Украиной и Россией и одновременно об успешном торговом мирном бренде? Бизнес как реабилитация и декриминализация участников боевых действий.

Отношение к слову “ветеран” в обществе: национальный герой и одновременно инвалид, к которому нужен особый подход (психологическя реабилитация, правила поведения близких с ним, “он не такой, как гражданские”). Украинские основатели бренда Veterano предлагают другие социальные правила и разрушение общественных стереотипов.

Ветеранский бизнес в Америке: обмен опытом. Как строили в Киеве кафе Pizza Veterano, учились готовить пиццу, делать кофе и шить трусы для армии.

Что оставляет человек на войне и что он с нее приносит? Можно ли остановить войну, как хочет электорат Владимира Зеленского?

Леонид Остальцев, основатель бренда Veterano и группы компаний Veterano Group. Младший сержант ВС Украины, участник АТО 2014-2015.

Александр Матяш, основатель компании пошива белья Regata Club, доброволец АТО 2015-16, бывший капрал полиции, батальон Киевщина, полк Миротворец.

Владимир Шевченко, ветеран 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, участник АТО 2015-16, владелец нескольких кофеен сети Veterano Coffe.

Проект Украинской и Русской служб Радио Свобода.

Ведет программу Елена Фанайлова

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