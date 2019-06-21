Путин запретил ависообщение с Грузией с 8 июля

Президент России Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией. Запрет начнёт действовать с 8 июля. Указ вступил в силу со дня подписания - с 21 июня.

Туроператорам рекомендуется на время действия запрета приостановить продажу путевок в эту страну.

Сегодня вечером российские СМИ со ссылкой на телеканал РЕН ТВ сообщили, что в результате беспорядков в Тбилиси погиб один человек. В то же время подчёркивается, что официального подтверждения этой информации нет.

Акция протеста в столице Грузии возобновилась вечером в пятницу. Протестующие также установили сцену и звуковое оборудование. Студенты, решившие принять участие в очередной акции перекрыли ведущий к парламенту проспект Руставели.

Ранее оппозиционные партии Грузии заявили о трёх главных требованиях к властям. Они потребовали отставки Георгия Гахария с поста главы МВД. Скептики утверждают, что президент не станет увольнять министра, на силовой аппарат которого опирается президентская власть. Вторым требованием стало освобождение задержанных демонстрантов. Третье требование оппозиции – начать переговоры с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.