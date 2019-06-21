В Архангельской области арестована на пять суток Марина Дзюба

Суд в селе Яренск Архангельской области арестовал на пять суток Марину Дзюбу, которая выступает против мусорного полигона в Шиесе, по статье о побоях якобы из-за столкновениями с охранниками полигона. Об этом пишет МБХ-медиа со ссылкой на сестру активистки Людмилу Власову.

По словам Марины Дзюбы, первый протокол на нее составили 10 мая. "Я якобы нанесла удары сотруднику частного охранного предприятия. Я распылила спрей для животных, который можно использовать в целях самообороны", — рассказала активистка.

Второй — 17 мая. "Тогда вечером я пришла на Шиес, и от меня убежал один из охранников, который был 10 числа. Он спрятался за других охранников и обставил все так, что я нанесла ему побои. Это Евгений Синьков, я видела его потом на Шиесе, у него все нормально", — добавляет женщина.

По каждому из административных дел ее арестовали на пять суток, после объединения наказания по совокупности правонарушений женщине дали пять суток в спецприемнике.

На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон. Предполагается, что его площадь составит 3000 гектаров. Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Больше двух месяцев активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.

Перед проведением "прямой линии" с Путиным архангельские активисты записали обращения к президенту России:

В последнее время давление на протестующих против строительства мусорного полигона усилилось. Их регулярно задерживают, силой выгоняют с территории стройки, на участников протеста составляют административные протоколы.