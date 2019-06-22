Скончался журналист Радио Свобода Алексей Кузнецов

22 июня после продолжительной болезни скончался Алексей Кузнецов. С 1995 по 2018 год он сотрудничал с Радио Свобода: был ведущим и редактором нескольких радиопрограмм, спортивным обозревателем.

Алексей Кузнецов родился в 1960 году в Киеве. Закончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работал в Союзе театральных деятелей РСФСР, пучатался в театральной прессе. Автор публикаций на спортивную тематику в российской и украинской прессе, книг о футболе "Олег Блохин", "Валерий Лобановский", книги "Между Гринвичем и Куренёвкой. Письма Анатолия Кузнецова матери из эмиграции в Киев".

Большие усилия Алексей Кузнецов посвятил сохранению памяти о своём отце – писателе Анатолии Кузнецове, авторе автобиографического романа "Бабий Яр" о жизни в оккупированном Киеве в 1941 году и массовых расстрелах евреев гитлеровцами в Бабьем Яре. Анатолий Кузнецов в эмиграции также работал на "Свободе", выступая с беседами в цикле "Писатели у микрофона". С воспоминаниями об отце и самом известном его романе Алексей Кузнецов принимал участие в программе "Культ Личности" на Радио Свобода.

Алексей был высокопрофессиональным журналистом и надёжным товарищем. Нам будет не хватать его.