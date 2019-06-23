Дональд Трамп: массовые депортации откладываются на две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые задержания проживающих в стране нелегальных иммигрантов с последующей их депортацией, начало которых было намечено на 23 июня, откладываются на две недели.

Как заметил Трамп, он согласился на задержку “по просьбе демократов“, конкретно — в результате телефонного разговора со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Тем не менее, подчеркнул президент, исходный план будет реализован, если по истечении двухнедельного срока “обе партии в Конгрессе“ не найдут решения кризисной ситуации, сложившейся на южной границе. Администрация, среди прочего, добивается от демократов согласия на ужесточения правил предоставления политического убежища мигрантам из Центральной Америки и облегчения порядка их высылки из страны. До сих пор демократы отвергали эти требования, называя их “антигуманными“.

Высказываются опасения, что парламентариям может не хватить время на выработку резолюции из-за перерыва в работе Конгресса в связи с празднованием Дня независимости.

На следующей неделе в обеих палатах Конгресса намечено голосование по резолюции о выделении четырех с половиной миллиардов долларов на улучшение условий временного содержания незаконных мигрантов в специальных приёмниках. Эта паллиативная мера не имеет отношения к требованию Трампа о комплексной реформе иммиграционного законодательства, затрагивающей как законных, так и незаконных переселенцев.

В мае пограничники перехватили на грание с Мексикой более 129 тысяч мигрантов, не имевших разрешения на въезд в США, с начала нынешнего таких задержаний было почти 60 тысяч.