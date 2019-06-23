В Киеве под охраной полиции проходит Марш равенства

В Киеве сегодня проходит Марш равенства - это одно из мероприятий в рамках "КиевПрайда". Акция в защиту прав ЛГБТ проходит под защитой полиции. В центре украинской столицы собрались как сторонники, так и противники прайда. Задержаны несколько агрессивно настроенных людей, называющих себя "сторонниками традиционных ценностей".

По сообщениям СМИ, они собирались закидывать участников Марша равенства презервативами, наполненными экскрементами. Некоторые радикалы прорвались к участникам марша, начались стычки, которые пресекла полиция. Против 9 человек возбуждено уголовное дело - сообщает полиция.

Марш равенства проходит под лозунгом "Наша традиция - это свобода". Администрация города Киева поддержала марш, заявив, что "в Киеве нет места для дискриминации". По свидетельствам очевидцев, участников марша больше, чем в прошлом году, когда в акции участвовали около 2-х тысяч человек.

С 16 июня в Киеве проходит серия мероприятий о равноправии и инклюзивности под эгидой организации "КиевПрайд". Организаторы ожидали, что в Марше равенства примут участие до 10 тысяч человек, и пригласили на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.

Гей-парад проходит в Киеве в шестой раз. Каждый раз мероприятие пытаются сорвать агрессивно настроенные радикалы, однако полиция препятствует стычкам и защищает участников маршей.