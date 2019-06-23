В Москве и других городах пройдут акции против репрессий и произвола

В Москве и еще 10 городах России сегодня проходят акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, а также за гуманизацию правоохранительной системы.

Согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве организуют незарегистрированная Либертарианская партия и Профсоюз журналистов.

Участники акций намерены привлечь внимание к делу Голунова, виновные в котором пока не привлечены к ответственности, а также к делам арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, "Сети" и "Нового величия", Азата Мифтахова и других политических заключённых. Будут подняты и другие вопросы ущемления прав граждан - так, на митинге в Москве выступит представитель инициативной группы, борющейся против сооружения мусорного полигона на станции Шиес.

Во Владивостоке и Хабаровске акции уже прошли, в них приняли участие десятки людей.

В Петербурге власти не согласовали акцию, объяснив отказ тем, что в городе вечером проходит праздник выпускников "Алые паруса".