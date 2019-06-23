Власти Грузии: российским туристам в стране опасность не грозит

Власти Грузии заявляют, что туристам из России в стране ничего не угрожает - несмотря на массовые антиправительственные митинги в Тбилиси, на которых звучат, в том числе, и обвинения в адрес России в оккупации грузинских территорий и вмешательстве во внутренние дела.
"Гостям столицы Грузии, иностранным журналистам и туристам, в том числе и из Российской Федерации, никакая опасность не угрожала", - говорится в заявлении МИД Грузии. За три дня был отмечен только один инцидент - несколько агрессивно настроенных людей атаковали съемочную группу канала "Россия 24". Полиция расследует случившееся, пострадавших нет.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews сказала, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в страну, "потому что они обожают Грузию". По словам Зурабишвили, существующая напряжённость в отношениях с Москвой "не должна сказываться на туристах, на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии".
МИД России ранее заявил, что российским гражданам в Грузии угрожает опасность, а президент России Владимир Путин после начала протестов в Тбилиси издал указ, которым фактически запретил прямые рейсы российских авиакомпаний в Грузию, начиная с 8 июля.
- Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество. Многие в Грузии возлагают на Россию ответственность за отторжение от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Участники акций называют Россию оккупантом 20 процентов территории страны.
- Демонстрация 20 июня завершилась столкновениями с полицией, при которых пострадали более 200 человек. Акции протеста продолжились в пятницу и субботу, однако носили мирный характер.
- Главное требование демонстрантов сейчас - отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария. Кроме того, они добиваются избирательной реформы.
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