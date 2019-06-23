СМИ США: Пентагон осуществил кибератаку против Ирана

Соединённые Штаты осуществили кибератаку против компьютерных систем вооружённых сил Ирана - после того, как Иран сбил 20 июня американский разведывательный беспилотный аппарат. Об этом сообщают The Washington Post и другие американские СМИ. По их данным, разрешение произвести кибератаку дал президент Дональд Трамп.

Как утверждается, кибератаки были направлены против систем запуска ракет. Американские военные оценивают их как "успешные" - говорится в сообщении Washington Post.

Официальный Пентагон отказался комментировать сообщения. Трамп их также пока не комментировал. Несколько дней назад он категорически отрицал сообщения New York Times о том, что американские военные могут готовить кибератаки против российской энергетической инфраструктуры в ответ на действия России.

Трамп, однако, подтвердил сообщения прессы о том, что сначала отдал приказ нанести удары по целям в Иране, а за 10 минут до его выполнения отменил его, поскольку удары потенциально могли привести к большим человеческим жертвам.

Трамп заявил, что США продолжат давление на Иран и 24 июня введут против него новые жёсктие санкции. Детали не уточняются.

Иранские военные заявляют, что сбили беспилотный аппарат, поскольку он был над территорией страны. США настаивают, что он был над нейтральными водами.

Соединённые Штаты также обвиняют Иран в организации взрывов двух танкеров в Оманском заливе. Тегеран обвинения отрицает.

Напряжённость в отношениях между странами растёт после выхода США из так называемой "ядерной сделки" с Ираном в прошлом году.