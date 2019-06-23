Объём просроченных россиянами долгов по ипотеке за год вырос на 35%

Объём просроченных гражданами России долгов по ипотечным кредитам к маю этого года достиг 80 миллиардов рублей. Такие данные публикует бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что за год размер просроченных долгов вырос на 35%, при этом только за апрель 2019 года - на 5,4%.

Ранее Центробанк сообщил, что за год кредитные организации выдали займов на сумму более 7 триллионов рублей. С апреля 2018-го года по апрель 2019-го эта цифра выросла на 23%.

Также по данным Центробанка, в январе 2019 года задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила более 15 триллионов рублей – это почти половина объёма золотовалютных резервов России.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в 2021 году экономика может войти в рецессию из-за неконтролируемого роста потребительского кредитования.

По словам министра, 2% ВВП России создано необеспеченным потребительским кредитом.