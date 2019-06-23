Сын Иванишвили поддержал протесты в Тбилиси

Организаторы бессрочной акции протеста в Тбилиси заявили на митинге у здания грузинского парламента, что если до 19 часов местного времени 23 июня власти не освободят демонстрантов, задержанных и осуждённых за участие в столкновениях с полицией, произошедших в ночь на пятницу, то вечером в воскресенье на центральном проспекте Руставели начнётся голодовка протеста.

Демонстранты также требуют немедленной отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, отдавшего приказ о применении силы.

В результате столкновений у здания парламента 240 человек, в том числе 80 полицейских, получили увечья разной степени тяжести. Два демонстранта потеряли глаз от попадания резиновой пули.

Неожиданно для многих, протесты поддержал рэпер Бера Иванишвили – сын председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. "Присоединяю свой голос к голосу свободолюбивых соотечественников. Мы никому не уступим нашей свободы" - написал Бера Иванишвили на своей страничке в фейсбуке.

Вечером в субботу многотысячная колонна демонстрантов двинулась с проспекта Руставели, где все эти дни разворачивались события, ко Дворцу Царя Ростома, где находится головной офис правящей партии. После небольшой акции протеста демонстранты мирно разошлись. Полиция никак не вмешивалась в развитие событий. А офис был, по сути, пуст.

Последние два дня митинг на проспекте Руставели приобрёл несколько иной характер, чем в четверг: основными ораторами стали студенты, либо лидеры молодёжных организаций и НКО. Они постоянно подчёркивают, что митинг носит "аполитичный" характер и его организаторами являются сами студенты.

Лидеры оппозиционных партий хотя и присутствуют на митинге, но выступают редко. Причина в том, что многих молодых людей раздражают политики, в том числе и соратники экс-президента Михаила Саакашвили.