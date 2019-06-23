Российские тролли распространяли фейки о покушении на Джонсона

Так называемые интернет-тролли, предположительно связанные с российскими спецслужбами, на протяжении последних лет распространяли "фейковые новости" о различных событиях в Британии, используя социальные сети, прежде всего фейсбук, и другие интернет-площадки. К такому выводу пришли специалисты цифровой лаборатории Atlantic Council, которая специализируется на выявлении дезинформации в Интернете.

Основные результаты расследования публикует газета The Guardian. Утверждатся, что для распространения дезинформации использовались около 30 платформ на 9 языках. Среди наиболее "громких" фейков - сообщения о том, что противники Брекзита готовят заговор с целью убийства Бориса Джонсона (в прошлом министра иностранных дел Великобритании, ныне ведущего кандидата на пост премьера и главы Консервативной партии, сторонника выхода из ЕС), а также что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери причастна группировка "Настоящая ИРА", которая якобы доставила в город компоненты яда "новичок".

В исследовании отмечается, что "тролли", в частности, подделывали твиты видных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие. Целью кампании специалисты Atlantic Council называют "внесение раздора" в западное общество. Они склоняются к мнению, что за кампанией стояла не так называемая "фабрика троллей" из Петербурга, а российская военная разведка. При этом, как говорится в сообщении The Guardian, несмотря на размах операции, фейковые истории не привлекли особого внимания пользователей Сети, и значительные ресурсы были потрачены практически впустую.