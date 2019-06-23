В Чехии проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста

В столице Чехии Праге проходит массовая акция протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Митинг проходит в парке Летна - там же, где в дни Бархатной революции 1989 года были организованы масштабные протесты против правления коммунистической партии. В них участвовали около полумиллиона человек. На сегодняшней демонстрации организаторы ожидали до 250 тысяч участников.

Акции против Бабиша проводятся с апреля в Праге и других городах Чехии. Число их участников постоянно растёт. Три недели назад демонстранты заполнили Вацлавскую площадь в центре города, их было, по разным данным, от 90 до 120 тысяч человек. Поэтому организаторы перенесли сегодняший митинг на Летну: в центре его участники уже не поместились бы.

Как сообщают чешские СМИ, участники акции прибывали в Прагу на автобусах и поездах со всей страны.

Поводом для масштабных протестов стало уголовное дело против Бабиша по подозрению в мошенничестве с фондами Европейского союза. Утверждается, что семейная фирма Бабиша получила деньги от ЕС в нарушение закона. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert. Непосредственной причиной роста числа участников акций протеста стало назначение министром юстиции сторонница Бабиша Марии Бенешовой. Противники премьера опасаются, что она будет оказыать давление на следствие.

Андрей Бабиш отрицает свою вину и утверждает, что причин для массовых демонстраций нет.