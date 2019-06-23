Грузинские футболисты выразили своё отношение к политике России

Игроки тбилисских футбольных клубов "Локомотив" и "Рустави", а также игроки кутаисского "Торпедо", вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках, которыми выразили своё отношение к внешней политике России.
Так на футболках, которые надели на себя футболисты "Торпедо", было написано "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией". Игроки двух других команд вышли на поле в футболках с надписями об оккупации 20% территории Грузии.
Издание Чемпионат.com отмечает, что в составе кутаисского "Торпедо" в соответствующих футболках на поле вышли два российских игрока грузинского происхождения: воспитанник московского "Локомотива" Нодар Кавтарадзе и воспитанник другого столичного клуба, "Строгино", Вахтанг Небиеридзе.
В Госдуме тут же отреагировали на акцию грузинских футболистов. Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев призвал международную федерацию футбола наказать игроков в соответствии с уставом ФИФА, который запрещает проведение политических акций во время официальных матчей.
- Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.
- Гаврилов известен в Грузии тем, что в 2008 году, уже будучи депутатом Госдумы, голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти территории считают оккупированными Россией.
- В 2013 году Гаврилов приезжал в Тбилиси на товарищеский матч между местной футбольной командой "Динамо" и их одноклубниками из Москвы. Депутат входил в консультационный совет банка ВТБ, который намеревался подписать спонсорский контракт с "Динамо" из Тбилиси. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приездом Гаврилова была "нарушена безопасность и национальное достоинство Грузии". Саакашвили подчеркнул, что приветствует прибытие в страну российских туристов и спортсменов, "однако нахождение на территории Грузии её врагов недопустимо".
- Демонстрация в Тбилиси 20 июня завершилась столкновениями с полицией, в которых пострадали более 200 человек. Акции протеста продолжились в пятницу и субботу, однако носили мирный характер.
- Главное требование демонстрантов сейчас – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария и избирательная реформа. Одно из требований протестующих – отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе – уже выполнено.