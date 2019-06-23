Грузинские футболисты выразили своё отношение к политике России

Игроки тбилисских футбольных клубов "Локомотив" и "Рустави", а также игроки кутаисского "Торпедо", вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках, которыми выразили своё отношение к внешней политике России.

Так на футболках, которые надели на себя футболисты "Торпедо", было написано "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией". Игроки двух других команд вышли на поле в футболках с надписями об оккупации 20% территории Грузии.

Издание Чемпионат.com отмечает, что в составе кутаисского "Торпедо" в соответствующих футболках на поле вышли два российских игрока грузинского происхождения: воспитанник московского "Локомотива" Нодар Кавтарадзе и воспитанник другого столичного клуба, "Строгино", Вахтанг Небиеридзе.

В Госдуме тут же отреагировали на акцию грузинских футболистов. Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев призвал международную федерацию футбола наказать игроков в соответствии с уставом ФИФА, который запрещает проведение политических акций во время официальных матчей.