В Стамбуле на выборах мэра победил оппозиционер Экрем Имамоглу

В Турции кандидат от правящей Партии справедливости и развития на выборах мэра Стамбула Бинали Йилдырым поздравил своего соперника от оппозиции Экрема Имамоглу с победой. Йылдырым выразил надежду, что новый мэр будет достойно служить интересам жителей Стамбула.
Представитель правящей партии президента Реджепа Эрдогана поздравил своего оппонента через несколько минут после того, как турецкие СМИ сообщили о том, что Имамоглу набрал 53.6% голосов после обработки 95 процентов бюллетей. По словам проигравшего кандидата, выборы показали, что турецкая демократия работает безотказно.
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