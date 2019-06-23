В Стамбуле на выборах мэра победил оппозиционер Экрем Имамоглу

В Турции кандидат от правящей Партии справедливости и развития на выборах мэра Стамбула Бинали Йилдырым поздравил своего соперника от оппозиции Экрема Имамоглу с победой. Йылдырым выразил надежду, что новый мэр будет достойно служить интересам жителей Стамбула.

Представитель правящей партии президента Реджепа Эрдогана поздравил своего оппонента через несколько минут после того, как турецкие СМИ сообщили о том, что Имамоглу набрал 53.6% голосов после обработки 95 процентов бюллетей. По словам проигравшего кандидата, выборы показали, что турецкая демократия работает безотказно.