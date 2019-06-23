На акции “против полицейского произвола” в Петербурге задержаны три человека

Активисты движения “Весна”, Либертарианской партии, “Агитроссии” и других объединений пришли к Гостиному Двору с фотографиями фигурантов резонансных уголовных дел и выстроились в шеренгу. Акция была посвящена делу журналиста Ивана Голунова и тем, кого ее участники считают осужденными по сфабрикованным делам. Инициатор акции – петербургское отделение движения “Весна”, его активисты считают, что освобождение Голунова – только начало борьбы гражданского общества против полицейского произвола.

Среди фотографий были портреты Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко, семьи Милушкиных, фигурантов дела “Сети” и “Нового величия”. Всего в акции приняли участие около 150 человек, трое были задержаны.

Первым задержали активиста Вадима Казака, заковавшего себя в колодки, затем активиста Александра с антипутинским плакатом, третьим в автозак попал Алексей Соловьев с плакатом “Пудинг ЛОР”. Участники митинга считают, что многих могут задержать через некоторое время после акции, по известной практике полицейских, которые заготавливают так называемые “консервы” и потом задерживают людей, когда им удобно.