"Подлость в отместку": соцсети о запрете полётов в Грузию

Главная политическая тема последних трёх дней в социальных сетях - беспорядки в Грузии и всё, что с ними оказалось связано.

Напомним, в Тбилиси полыхнуло из-за того, что приехавший на сессию Межпарламентской ассоциации православия депутат-коммунист Сергей Гаврилов почему-то сел в кресло спикера грузинского парламента. Наиболее радикально настроенной части общества этого хватило, чтобы собраться в центре города с требованиями отставки спикера и правительства (первая уже состоялась!) и подчас откровенно антироссийскими лозунгами.

Григорий Голосов:

Многолетние усилия КПРФ по объединению коммунизма и православия увенчались беспрецедентным успехом. Начались чудеса. Православный коммунист Гаврилов вызвал революцию в Грузии одним прикосновением задницы к креслу.

Ольга Галицкая:

Дебил-коммунист, припершийся в Тбилиси на Межпарламентскую православную (!!!) ассамблею стал причиной и поводом мощного протеста.

Ужасно стыдно, позорно, просто-напросто отвратительно.

Елена Зелинская:

Да из нашего думского заповедника воопще мало кого можно на люди пускать, чтобы не опозорился и не втянул страну в очередную неразбериху.

Зураб Бадашвили:

За 10 лет после 2008, Россия добилась в Грузии огромного успеха, путем "мягкой силы". Туристы, налаженные связи, торговля. После войны, когда количество сторонников стратегического союза с Россией в противовес Западу было близко к нулю, оно возросло до чуть ли не до 30%. И вдруг такой финт, <задницей>. Да православные коммунисты чертовы гении!

Максим Горюнов:

про Грузию - считаю, что в каждую страну,

где есть хоть какая-нибудь диаспора беглых русских

рано или поздно приедет

православный депутат коммунист и сделает что-нибудь такое, после чего местные перестанут общаться с беглыми.

Москва принуждает беглых к выбору:

либо оставайся русским и терпи угрозы от местных, которых мы будем терроризировать до истерии;

либо меняй имя и фамилию,

забывай русский язык и резко ассимилируйся.

Москва считает, что у неё

эксклюзивные права на русскость.

никто кроме Москвы не имеет права определять что такое русский.

если где-нибудь русские вдруг решат стать другими, Москва им помешает.

это похоже на финал фильма «Калина красная»

когда «практикующие» воры убивают «завязавшего» вора: с московской русскости просто так «соскочить» нельзя.

Константин Калачёв:

История некрасивая. Ибо кресло Гаврилову было предоставлено принимающей стороной. Все это похоже на провокацию. Но давайте не будем нагнетать. Просто представим, что кто-то из зарубежных политиков, поддержавших независимость Ичкерии, приехал и сел в кресло председателя Госдумы РФ.

Алексей Широпаев:

Какое всё-таки у грузин развитое чувство собственного достоинства. И какая резкая аллергия на любое хамское проявление, на любой имперский жест со стороны бывшей метрополии. Нынешняя грузинская власть посмела забыть, что путинские танки стоят в 50 км от Тбилиси - и вот ей об этом напомнили. Российские православные коммуно-имперцы пусть устраивают свои задницы в привычном Охотном ряду, а не в кресле спикера грузинского парламента.

Константин Сонин:

Я слежу за грузинской политикой тридцать лет и там массово выступить вокруг парламента - как воды выпить, часть жизни. Причём давно уже все персонажи поменялись, а стиль всё тот же. Хотя бы танки не используют в городе, как в начале 1990-х, и уже хорошо.

Но правильно я помню, что общая канва последних лет такая. (Уже поправлено с учётом комментариев.) После такого как президент Саакашвили пробыл два срока президентом, довольно успешно, его партия проиграла выборы, он сам был вынужден уехать из страны, а кто-то из его соратников оказался в тюрьме. "Москва" поддерживала партию Иванишвили, противника Саакашвили - не столько потому, что его планы чем-то сильно отличались от курса Саакашвили, а потому что Саакашвили попал в список личных врагов президента Путина. Партия Иванишвили по-прежнему имеет большинство в парламенте, но пост президента Грузии, сейчас ставший не таким важным, заняла представительница независимых сил. Бывший министр Саакашвили, поддержанный на этот раз и партией Иванишвили. Ну то есть у них в Грузии, как во многих демократических странах в мире, "разделенное правительство" - президент из одного блока (хотя и не оппозиционного), большинство в парламенте - у другой.

А теперь, внимание, в чём состоит моё недоумение. Я понимаю, почему идиотскоим эпизодом (какой-то русский коммунист, председательствующий в международной православной ассамблее - нет, я этот бред не выдумал - сел в кресло председателя парламента Грузии, потому что заседание православной ассамблеи проходило в зале заседаний парламента - и это я не выдумал) - так вот, почему этим идиотским эпизодом воспользовались парламентская оппозиция - это понятно. "Москва" поддерживала их противников, так что они, видимо, прохладнее относятся к Москве. Понятно, почему тут же включился бывший президент Саакашвили. Менее понятно, почему о российской угрозе заговорила нынешний президент Зурабишвили - её-то поддерживала на выборах "пророссийская партия". Но точно те же слова произносят и лидеры парламентского большинства, и просто представители вот этой "пророссийской" партии и её председатель, бывший премьер-победитель Саакашвили, Бидзина Иванишвили...

С кем они все вместе там борются? Что там такое делает Россия, что вся грузинская политическая элита, проведшая последние десять лет в ожесточенной борьбе друг с другом, вдруг объединилась и как под копирку повторяет одни и те же слова? Это они только выглядели "пророссийскими", а там есть какая-то такая страшная сила, что против неё они "антироссийские"? Я в самом деле не понимаю.

Екатерина Винокурова:

Я про Грузию не понимаю вот только одно.

Я все хотела туда съездить, потому что Грузия - это гостеприимство. Мы это знаем с детства.

Мы знаем, что, стоит зайти в настоящий грузинский ресторан - оказываешься как дома. Что сосед-грузин - это круче любого родственника в плане помочь, подсказать и так далее.

Так вот, я не очень понимаю, как все же вышло, что - ОК даже примем версию, что «депутат сел не на тот стул». Но даже в России бы над этим похихикали, и первым бы посмеялся спикер. В биографии депутата Гаврилова реально нет следов боевых действий в Абхазии.

Как «не тот стул» может стать поводом для того, чтобы напасть на гостей?

Потому что, повторюсь, даже в такой северной и часто недружелюбной стране, как наша, ну там сквозь зубы бы проводили, и то, если бы гость высказал что-то совсем страшное.

А тут - гостеприимные интеллигентные образованные грузины реально публично выгоняют гостей.

Я что-то, видимо, не понимала в Грузии.

Алексей Макаркин:

В конфликте, подобном грузинскому, хуже всех приходится тем, кто ищет компромиссов, пытаясь наладить или сохранить каналы для диалога.

"Грузинскую мечту" (партия Иванишвили) сторонники Саакашвили обвиняют в сговоре с Россией. Отбиваясь от этих обвинений, ее представители пытаются доказать свой патриотизм - и сталкиваются уже с обидой со стороны российской власти.

В сходной ситуации оказался и Гаврилов. Для грузинского общества он - символ российского империализма. Но в самой России его критикуют (сейчас Затулин, а еще ранее протоиерей Трофимов - весьма активный эмигрант из Украины) за уступчивость в отношении Грузии и Украины (а Трофимов еще и за лояльность в отношении патриарха Варфоломея).

Так что сторонники умеренной линии оказываются между двух огней и явно проигрывают - и в России, и в Грузии.

Рустем Адагамов:

Я думаю, что молодая грузинская демократия в своем стремлении отделить себя от авторитарного соседа, могла бы быть немного прагматичнее. Например, не приглашать делегатов религиозной организации, во главе которой стоит российский депутат-коммунист, в парламент. Не сажать этого депутата в кресло спикера. Куда проще?

Трудно было догадаться, что радикальная оппозиция устроит скандал и даст повод к беспорядкам и штурму здания на Руставели? Нет, конечно — это было очевидно. В результате все равно всё свелось к очередному протесту против Иванишвили и системы выборов.

Трудно было догадаться, что радикальная антироссийская риторика немедленно вызовет реакцию Путина, которому только повод дай показать свою силу на фоне маленькой Грузии? Нет, конечно — и это было очевидно.

Кто теперь пострадает от того, что случилось? Простые грузины, которые зарабатывают на российских туристах. И простые россияне, которые не смогут или не захотят приехать в Грузию, насмотревшись на радикальные выступления в Тбилиси.

Кто выиграет от того, что случилось? Условная партия войны и ненависти в обеих странах, и это тоже очевидно.

Прагматичней, умней надо быть и думать не только об амбициях, но и о том, есть ли у тебя ресурс подтвердить их чем-то весомым. И не давать лишний раз повода своим недругам довольно потирать руки, что мы сейчас и наблюдаем.

Извините, если кого обидел.

Россия ответила на происходящее незамысловато: сперва запретила летать в Грузию российским авиакомпаниям, а потом объявила, что не впустит в России грузинские. Запреты начнут действовать с 8 июня.

Это решение вызвало массовое возмущение.

Алексей Цветков:

Мне вспоминается один эпизод 2009 года, то есть сразу после интернациональной помощи по эвакуации унитазов и золотых ложечек. Мы шли по Батуми, тогда еще не нынешнему Лас-Вегасу, компания русскоязычных из разных стран, помню что был Юлий Ким. И навстречу - старушка во всем черном, как обычно у пожилых грузинских женщин, смотрит на нас острым взглядом - ну, думаю, сейчас огребем по полной. А она неожиданно говорит: "Спасибо, что приехали".

Эту грузинскую благожелательность к русским (несмотря на всю нелегкую историю) нельзя списывать на коммерческие соображения последних лет, она почти генетическая. И однако все новые волны хамства и злобы с севера почти наверняка сведут ее на нет. Не вся Грузия - курорт, и уже подрастает поколение, не видящее в России ничего, кроме врага - стандартная позиция всех ее соседей и пленных народов. России некого за это благодарить, кроме самой себя.

Иван Преображенский:

Ну а запрет на перелеты в Грузию не мог быть принят за один день. Значит все же это наша провокация. Хотел бы я понять, кто и зачем это в условном Совете безопасности придумал.

Александр Шмелёв:

Очень хотелось бы ошибиться, но похоже, в ответ на катастрофическое падение рейтинга власти и лично Путина Кремль планирует прибегнуть к испытанному средству - начать очередную войну.

В этом случае ближайшие 2 недели госпропаганда будет активно накручивать антигрузинскую истерию, а 9 июля (или в ночь с 8 на 9) в Грузию вновь пойдут российские танки и полетят российские бомбардировщики.

Ну, а там как получится.

Если Путину и Ко повезет, к войне могут подключиться другие страны (поскольку путинская РФ достала уже всех), и война перерастет в масштабную, вплоть до того уровня как 78 лет назад.

Ну, или "маленькую победоносную" получится разыграть...

В любом случае на этом фоне о повышении пенсионного возраста и московском мусоре, скорее всего, все забудут, и можно будет дальше у власти удерживаться.

Можно ли это предотвратить и как?

Пока не очень понимаю.

Но ситуация довольно дерьмовая...

Денис Билунов:

Но какими бы сложными ни были расклады в коридорах грузинской власти, реакция на эти события Кремля - отмена прямых рейсов, "эвакуация" россиян - выглядит бессмысленным самодурством, которое только осложнит жизнь десяткам (а то и сотням) тысяч людей: туристов, мелких бизнесменов, тех, кого с Грузией связывают родственники и друзья.

Кроме того, с определенной точки зрения, эта мера может восприниматься как демонстрация подготовки силового вмешательства, что теперь уже, с учетом всех "подвигов" Кремля в последние годы, к сожалению, не представляется чем-то совсем уж невероятным.

Путинская геополитика - это слон в посудной лавке: производить много бессмысленного шума, портить жизнь своим и чужим гражданам, и нередко, увы, с трагическими последствиями.

Константин Эггерт:

Вижу по сетям, что не у меня одного возникло ощущение: Кремль вновь готов воевать. Или объявить о присоединении Абхазии и Южной Осетии в качестве «союзных государств» с созданием Российской Конфедерации и написанием новой конституции. Тот факт, что встреча с Трампом в Осаке пока окончательно не подтверждается, играет на руку Москве. Всегда можно сказать, что не очень-то и хотелось.

Сергей Шелин:

Считайте меня человеком без воображения, но не будет ни новой войны с Грузией, ни перезагрузки России путем присоединения Абхазии и ЮО, ни других великих дел.

Да, православного ленинца туда везли для скандала и срача с другими участниками мероприятия, и скандал состоялся, но никаких многоходовок за этим не было. Скандал и был целью, и он получился гораздо шире и мощнее, чем задумали.

Наше начальство только в фантазиях своих разыгрывает многоходовки, а в жизни думает всего на ход вперед. Оно не управляет событиями, а реагирует. Истериками всегда, наказаниями своих подданных часто, а силой, только если уверено, что не получит мат в один ход.

Так что сюжет себя исчерпывает. Пока по крайней мере.

Алексей Лапшин:

Конечно, характеристика событий в Грузии как "антироссийской провокации" - далека от реальности. Провокацию можно увидеть скорее в действиях Сергея Гаврилова - активного сторонника отторжения Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона), занявшего кресло спикера грузинского парламента. Правда, Гаврилов утверждает, что туда его посадили сами грузинские депутаты. Наверное, так оно и было, но в таком случае данный эпизод как нельзя лучше свидетельствует о двуличности нынешней грузинской власти. Нельзя одновременно говорить об оккупации территорий и сажать в кресло председателя национального парламента проводника этой оккупации. Напомню, что состояние фактического хозяина Грузии олигарха Бидзины Иванишвили имеет российское происхождение. Реформирование страны при нём было свёрнуто, инфраструктурные проекты, перспективные для развития экономики ( например строительство крупного порта в Анаклии), заморожены . Пользуясь базой, созданной при Михаиле Саакашвили , прекрасными природными условиями и ярким местным колоритом, Грузию стали превращать в дешевый курорт, выгодный для заезжих туристов, но тупиковый для развития страны. От политических амбиций, несмотря на сохранение элементов прежней риторики, Грузия при Иванишвили фактически отказалась. Это и нужно было Кремлю. Именно поэтому так болезненно в Москве оказались восприняты проходящие сейчас массовые волнения. Снова повеяло, политической, национальной Грузией, а не просто фольклёром. Этого нефольклёрного проявления национальностей в Кремле очень не любят ( включая проявления русской идентичности, а не казённого патриотизма). Между тем, требования протестующих, прежде всего, касаются внутригрузинских проблем: отставок спикера (уже состоялась) и шефа МВД, проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Звучат требования деоккупации территорий, но разве не наводнены Абхазия и Цхинвальский регион российскими войсками, не существует проблемы сотен тысяч беженцев?

Владимир Путин подписал указ о прекращении авиосообщения с Грузией с 8 июля, желая наказать грузин экономически и косвенно поддержать вполне удобную для него власть Иванишвили. Вряд ли такие методы переломят ситуацию в пользу пошатнувшегося олигарха. О безопасности же русских в Грузии можно не беспокоится. Даже после войны 2008 года в Грузии не отказывали в гостеприимстве по национальному признаку.

Илья Вайцман:

Ни о каком "обеспечении безопасности" речи не идет, разумеется. Запрет полетов начинается через две с лишним недели, когда основные события уже закончатся. Это просто подлость в отместку - и ничего кроме.

Игорь Эйдман:

Этот ублюдочный режим не может существовать без актуального врага. Иначе его рейтинг мгновенно падает. В последнее время с врагами (и рейтингом) было как-то туго (см. опросы). Теперь Путин пытается воспользоваться ситуацией и опять назначить актуальным врагом Грузию. Отсюда и истерика с туристами, которым, естественно, ничего не угрожает.

Верни, чудак, всех россиян из Донбасса!

Тихон Дзядко:

За обидные лозунги в отношении В.В. Путина В.В. Путин лишил россиян дешевых перелетов в страну с дешевым отдыхом. Скоро лишит их грузинского вина, воды и сельскохозяйственной продукции. Своеобразное понимание принципа «Государство - это я».

Олег Пшеничный:

А Путин имеет право, например, запретить 339-й автобус из Одинцова в Москву?

Я серьёзно.

Максим Юсин:

До сегодняшнего дня "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность" никого особо не волновали. А тут вдруг о них внезапно вспомнили. Да скажите как есть -- зачем юлить? Но мы так не умеем.

И не удивлюсь, если завтра Роспотребнадзор найдет какие-нибудь химикаты в грузинских винах или "Боржоми". Надо, кстати, закупить на всякий случай несколько бутылок "Ахашени"...

Аббас Галлямов:

Вся страна знает то, что реальные причины действий Минтранса лежат в политической плоскости, а официально-заявленные формулировки носят характер дымовой завесы. Люди отчетливо понимают, что до тбилисских событий последних дней ни «задолженность», ни «безопасность» непреодолимыми препятствиями для авиасообщения не являлись. Долг существует одиннадцать лет, но вспомнили про него именно сегодня...

А потом власти удивляются, почему никто не верит в то, что полигон в Шиесе строится с соблюдением самых высоких экологических стандартов, а Голунов - действительно наркоман.

Между тем, все просто: режим сам приучает людей к тому, что между его словом и делом - пропасть.

Как политконсультант я бы порекомендовал властям сложный политтехнологический приём. Время от времени говорить правду. И вообще: обманывать только в крайних случаях, а не постоянно.

Власть не должна выглядеть как булгаковская секретарь «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами».

Григорий Явлинский:

Потери несут российские авиакомпании, туроператоры, крупные и мелкие торговцы, обычные граждане, у которых испорчены отпуска, разрушены планы и осложнены связи с друзьями и родственниками. Но кого это волнует?



Кому навредили? Людям.

Владимир Снегирёв:

Запреты на туризм в другие страны – это, мягко говоря, не очень умное решение. Именно туризм, частные визиты нас «к ним», и «от них» к нам являются самой надежной гарантией поддержания мира. А для множества граждан, занятых в мелком и среднем бизнесе (как у них, так и у нас), это возможность сводить концы с концами. Разрушать турсвязи, значит, наказывать прежде всего не какие-то госструктуры, а именно этих рядовых граждан, значит, плодить вражду и недоверие. А все эти заверения про заботу о «безопасности» от лукавого.

Анастасия Миронова:

А что вообще говорит так называемых посконный народ об очередном запрещении полетов в Грузию? Говорят, что всем надоело уже плясать на крепостной веревочке? У меня вся лента забита возмущением: кто-то должен скоро туда вылетать, кто-то теперь боится не выбраться. Я сама два года переносила поездку в Грузию с Арменией и наконец твердо решила ехать туда через Владикавказ в начале сентября. С ребенком. И это еще не худшая потеря - по предыдущему плану мы с дочкой должны были оказаться там именно сейчас.

Как же это надоело! Наш спрос, наша платежеспособность воспринимается им как его ресурс. Если надо, он пугает, что мы что-то там не будем покупать. Кого надо, прищучит тем, что мы к нему не полетим.

Какого черта, а? Какого черта? Я хочу ездить, куда хочу и куда смогла себе на поездку заработать! Я хочу есть французский сыр, рижские шпроты, финское масло, испанские апельсины, польские яблоки!

Меня во всех этих бесконечных запретах на полеты возмущает больше даже не порча у людей планов, пропажа билетов, обвал чьего-то бизнеса. Меня трясет о самой мысли, что мною распоряжаются, как крепостной девкой. А я не девка!

Кирилл Мартынов:

Про запреты летать в Грузию мне все ясно.

Сначала в 2014 году мы попали как бы в XIX век. Великие державы делят между собой европейские территории, вторгаются армиями, прирастают землей и исторической справедливостью. Занимается этим политическим солипсизмом, впрочем, только Путин, игнорируя все возможные последствия.

Потом мы двинулись в эпоху меркантилизма, XVIII век, речь зашла об экономической автаркии, латифундиях, импортозамещении, исключении страны из международной торговли, и вообще об экономической риторике Кольбера, олицетворением которой стала физиономия "сыровара Олега Сироты" с его "подмосковным пармезаном".

Ну и сейчас естественным путем, попав в эту воронку времени и машину архаизации, мы выдвинулись в XVI век. Государь наш повелел крепостных вернуть в пределы поместья, а новых впредь не пускать гулять по Тбилиси, ведь там они могут заразиться вредными идеями и прекратить заламывать шапку при виде высочества.

Алексей Кащеев:

Мы уже шестой день в Батуми, и я полностью поддерживаю решение нашего мудрого императора спасать соотечественников. Я своими глазами вижу, что русским в Грузии угрожает масса опасностей: можно объесться хачапури насмерть, заболеть панкреатитом от обилия чачи или утонуть в море, перебрав белого вина. Отдельной сложностью для русского человека является невозможность нормально потратить тут деньги, поскольку все по московским меркам даже не дешево, а просто бесплатно. Оскорбительно, что какая-нибудь черноморская барабулька стоит здесь в 5-7 раз дешевле, чем в Сочи, хотя барабулька отнюдь не профессор Стэнфордского университета, чтобы резко дорожать от пересечения государственной границы. Похожая русофобия наблюдается и в сфере недвижимости: так, апартаменты на первой линии, которые мы снимаем, стоят примерно столько же, сколько туалет в средней московской квартире. Ясно, что подобное положение дел призвано оскорбить национальные чувства россиян и инспирировано, по меткому выражению Сергея Гаврилова, англоговорящими инструкторами. А мнению этого депутата надо доверять, ведь он православный коммунист, и, следовательно, личность небанальная.

Другая сторона (впрочем, весьма разнородная по взглядам) ищет всё проявления русофобии в Грузии и разными способами рационализирует действия Путина.

Илья Крамник:

Вы можете сколько угодно не соотносить себя с государством, и даже, с наибольшей вероятностью для обычного законопослушного обывателя, оно себя с вами соотнесет тоже минимальное число раз, исключительно в процессе оформления набора необходимых для сопровождения жизни человека документов.

Вы можете при этом сколько угодно игнорировать выборы, отвергать политическую систему, испытывать неприязнь к руководителям государственных органов и главе государства в частности, это все ваше безусловное право. Есть даже право вообще громко заявлять о своей чуждости и несоотносимости.

Но. Исключительно в целях личного благополучия и надежной сохранности жизни, здоровья и имущества, следует помнить о существовании людей, которые вас с вашим государством вполне могу соотнести независимо от вашего к нему отношения, и не для того, чтобы предложить халявную выпивку. В места скопления таких людей в период острого политического гона лучше не ездить.

Анна Фёдорова:

Ну вот правда. Мне в голову не придет говорить и думать, что все грузины - плохие, и теперь "за них должно быть стыдно". Почему-то с другой стороны зато обобщения идут полным ходом. Традиционно стыдно за всех россиян им.

Ну и позиция "Россия оккупант, но пусть пожалуйста туристы продолжают приезжать" - это конечно какая-то такая попытка усидеть на всех стульях, что оторопь берет. Мне бы хотелось приезжать в страну, где власть хотя бы декларативно относится к России с уважением.

Владимир Мамонтов:

Дорогие грузины, ну вас к чёрту! Ни в жисть больше не поеду! Мы вас, что ли, заставляли воевать с абхазами и осетинами? Эти ваши соседи пришли к нам искать защиты, когда вы решили, что война присоединяет. На Донбассе украинцы так теперь думают, заразившись от вас. От Саакашвили - и тех, кто ему у вас предшествовал. Мы приняли гонимых вами, как родных. В чём мы не правы? Когда-то вы сами искали защиты - и тогда Россия приняла вас. Вас в Москве прорва, вы тут зарабатываете, учитесь, дела вершите.

Юрий Лоза:

Сами грузины облажались, не смогли обеспечить проведение рядового мероприятия, а виноваты (по заявлению их президента) почему-то снова мы. Нас опять назвали врагами и агрессорами, причём, назвали на самом высоком уровне. Так, может, пора перестать играть с ними в обнимашки?

Я не против боржомской воды и вина «Киндзмараули», мы можем с грузинами торговать (как делаем это с той же Украиной), что бы там о нас ни говорили. Но одно дело — слушать их выкрики на расстоянии, а другое — оказаться там, когда отморозки с ножами и бейсбольными битами начнут вымещать свою злобу на тех, кто окажется под рукой. Я понимаю, что какие-то наши фирмы неплохо зарабатывают на дешёвом туризме — эти будут настаивать на продолжении диалога, но остальные-то россияне должны задуматься — а надо ли туда ездить? Ну хотя бы ради собственной безопасности и безопасности своих детей?

Если кто-то захочет со мной поспорить и начнёт убеждать меня в генной предрасположенности простых грузин к россиянам, пусть посмотрит хронику недавних событий — наши представители оттуда еле ноги унесли, хотя не сделали абсолютно ничего предосудительного, разве что позволили себе сказать несколько фраз на русском языке. Вы как хотите, а я туда — ни ногой.

Дмитрий Ольшанский:

Абсурд - это когда человеку сначала кричат, что он враг и оккупант, а потом выражают неудовольствие насчёт того, что он почему-то не хочет пускать к этим кричащим свои оккупантские самолёты, а хочет остаться дома. Можно ли себе представить, что в России вчера стоял немецкий или американский солдат, но мы уже удручены тем, что агрессор не хочет к нам ездить?

Абсурд - это когда почти что революция начинается из-за того, что не тот депутат сел в парламенте не на тот стул. Можно ли себе представить, что Россия взбунтуется из-за того, что хоть американец, хоть араб, хоть марсианин сядет на стул спикера Думы?

Абсурд - это когда жертвой советской политики объявляется самая богатая советская республика, выходец из которой и правил империей в её самые лютые годы. Можно ли себе представить Индию или Ирландию жертвой Англии, если в это время индусы или ирландцы живут лучше, чем англичане, а премьер в Лондоне - ирландец или индус?

Между тем, все становится просто и логично, если перевернуть доску.

Если предположить, что в отношениях гегемона и жертвы, хозяина и холопа - именно русские-то и считались холопами, а хозяином был кто-то другой.

Конечно, если холоп в ответ на твои возмущенные крики и ругань бросает работу и перестаёт приносить тебе пользу - ты недоволен.

Конечно, если холоп в твоём доме самым наглым образом уселся на твоё хозяйское место - ты недоволен.

Конечно, если холопы пашут на хозяина, он всегда будет считать, что они мучают, они обманывают его, благородного человека.

Но - перефразируя советскую пословицу про Париж - "хозяева все в СССР".

Вековое заискивание и услужение русского человека целому созвездию прекрасных созданий по всему периметру границы - медленно, но верно кончается.

И теперь каждая новая истерика про "империю" и "агрессию" приносит много проблем только тем, кто её устраивает.

Закричали? Минус миллиард.

Оккупация? Живите без нас, а заодно и без денег.

И никакого больше абсурда.

Только скучный расчёт.

Андрей Новиков-Ланской:

Я знаю, что грузины - прекрасные люди и прекрасно относятся к русским. И что они совершенно не должны отвечать за действия и мнения отдельных своих сограждан. Но только за последние сутки туры в Грузию аннулировали 76 тыс. россиян - и я в их числе. Я собирался в Батуми, даже подумывал купить там квартиру, написать об Аджарии книжку, по мотивам мифа об аргонавтах. Теперь эта тема для меня закрыта. Пусть турки покупают квартиры и пишут об Аджарии книжки. Если, конечно, смогут.

Никита Кричевский:

Посмотрел статистику по грузинской экономике и вот что выяснил. ВВП страны составляет $15,2 млрд. Российские туристы в прошлом году потратили на отдых усредненно $1,2 млрд. или почти 8% ВВП, а не 5%, как кто-то утверждает. Но такой подсчет не вполне корректен.

Сфера услуг в экономике Грузии составляет 68% ВВП, то есть отказ от посещения Грузии нанесет индустрии сервиса удар в 11,7% ее доли в экономике. При этом, в сфере услуг занято 35,5% работников (55,6% - в сельском хозяйстве, вот они, корни грузинской бедности). В Грузии на настоящий момент занято порядка 2 млн. человек из почти 5 млн. населения (40%). Нетрудно подсчитать, что занятость потеряют не менее 100 тыс. человек, если учесть не только сферу услуг, но и смежные отрасли. 100 тыс. при 12%-й безработице – не многовато ли?

Такова цена антироссийских выступлений. Цена, заместить которую нечем.

Кстати говоря, Россия - крупнейший покупатель грузинской продукции (на втором месте Азербайджан, на третьм - еще одни оккупанты турки).

Тина Канделаки:

Я читаю высказывания наших «черносотенцев» о том, чтобы ни рубля не тратить на зарвавшихся грузин. Эти теоретики забывают, что свято место пусто не бывает. С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения.



Не сомневаюсь, что Сергей Гаврилов и в мыслях не держал ответить неблагодарностью на грузинское гостеприимство. Гостеприимство, которое нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию и пошли свергать главу собственного (!) парламента. Но если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит.

Мария Баронова:

Очень жаль, что каждый раз, в момент очередного грузинского обострения так много людей упускает возможность промолчать.



Ну в смысле окей, одни грузины скачут, другие грузины стреляют в первых, все показывают как надо, американский советник целого Байдена за два дня до начала действа пишет по прилету в Тбилиси, что: «В Грузии слишком много российских туристов, Грузия должна задуматься о том, что это путь к новой оккупации», — а виноваты во всём РУССКИЕ. В этот же момент особо упоротые российские оппозиционеры уже шутят, что они «хотят как в Тбилиси», и я даже теряюсь, что тут вообще можно сказать. Это с водометами и пулями хотите что ли? Короче, на этих фронтах всё без перемен.



А вот остальные, они эти все оскорбления зачем пишут? Вам Господь завещал хранить огромную северную страну, над которой никогда не зайдет солнце, особенно в июне, и у которой никогда не закончится пресная вода. А если мусор начнете перерабатывать, то и воздух. Научитесь уже ледяному спокойствию. Сколько можно вестись-то на всё это и показывать, что и сами недалеко ушли в своем развитии от всех остальных участников шоу.



Сказано: «Русские вон», — ну вон так вон. Взяли вещи и пошли по своим делам. И вообще не обращать внимание. Не комментировать. Не смотреть. Не помнить имен. Не помнить зла. Но никогда не забывать, всё, что было сделано.



И помнить, что все, кто ставил это шоу хотят, чтобы вы написали и произнесли как можно больше оскорблений в адрес Грузии и грузин.

Александр Баунов:

Особая любовь у русской интеллигенции к Грузии это наследие девятнадцатого века и недоступности средиземноморской Европы в двадцатом. Из первого — слияние элит и романтически окрашенное любопытство к Кавказу, которе сразу делает наследником золотого века литературы. Из второго — тоже слияние элит, но уже не дворянских, а творческих, и попытка заместить доступной Грузией, ее горами, морем, темпераментом и кухней Грецию с Италией, куда все равно не пустят. Грузия (чуть меньше Армения, кстати, вопрос почему) — это наша античность и наше нерусское средневековье.

Даже те, кто бывал в Италии (тот же Евтушенко), не могли ее честно любить, потому что это разовые выезды и никогда не знаешь, какой раз последний, а в Грузию всегда пожалуйста. Ее можно было любить и не выглядеть пижоном.

Удивительно, что этому роману не мешали зловещие Берия и Сталин, благодаря которым как минимум утвердилась любовь к грузинской кухне и вину в советской России. Грузинская кухня и грузинское вино были одновременно и советскими придворными, и советскими диссидентскими. Этот горький фалерн пили одновременно и Август, и Овидий. Мукузани как наше фалернское: тут Грузия обогнала Молдавию, хотя Овидий и Пушкин совпали именно там.

С точки зрения грузинского европейски ориентированного обывателя и интеллектуала, настроенного на жесткую эмансипацию от России во всем этом нет никакой ценности. Наоборот, это мешает конструированию идентичности, где Грузия всегда была частью Европы вопреки России, а не вернулась в Европу из глубин Азии благодаря ей (как это и было на самом деле).

Но отбрасывая лишнее прошлое, грузинские националисты сами в нем оказываются: они видят связи, унаследованные от 19 и 20 века и ставят под угрозу третий тип отношений, который возник сейчас. Молодое поколение русских живущих если не против Путина, то мимо Путина, снова — и уже абсолютно добровольно, в условиях открытой страны — выбрало Грузию своим югом, своим Средиземноморьем, если угодно — своей ближайшей южной Европой, оценило кухню и вино, при этом не ставя под сомнение грузинскую независимость, самостоятельность и право сколько угодно объявлять себя Европой: наоборот, чем больше объявляет, тем хипстерам там приятнее.

Разрушить походя, возможно случайно этот новый тип отношений было бы самым печальным следствием внутриполитической борьбы, в которой там, как и у нас, многим нечего предложить кроме страха пред заграницей. В этом отношении не там севший депутат российской Думы, и те, кто возбудились по этому поводу мало отличимы друг от друга: они продают один и тот же товар — страх перед внешним врагом.

Марина Ахмедова:

Путин указом об отмене авиасообщения с Грузией дал понять россиянам – ему бы не хотелось, чтобы они ездили в Грузию. Президент Грузии Зурабишвили призвала россиян, наоборот, ездить в Грузию. Саакашвили, как обычно на эмоциях, назвал россиян в конец обнаглевшими и призвал украинцев ездить вместо них в Грузию. Те россияне, которые примерно никогда не ездили в Грузию, заявили в соцсетях, что они никогда туда не поедут. Те россияне, которые ездили в Грузию, выложили в соцсетях свои фоточки в жанре – «я и хинкали», «я и хачапури». Никаких призывов, только – фоточка, Грузия, персонаж и его улыбка.



А у меня маленькое дежавю. Начиная с 2014 некоторые россияне так же выкладывали фоточки из Киева. Нет, они не приезжали туда к родственникам или по очень важным делам. Просто в Киеве сладко цвели каштаны. И ты так из обстреливаемого Донецка наталкивалась на эти фоточки знакомых в сети. А там – персонаж, каштаны, улыбка и типа в Киеве все спокойно. Ты долго смотрел на фото, пока невидимым шрифтом не проступало его послание – «Вас не пускают в Киев, а я тут дышу каштанами. Людей убивают на Донбассе, а меня тут все любят». А почему тебя не убивают? Ты сортом что ли выше? А почему тебя пускают? Может, ты кому-то под каштанами шепнул, что Россия – это одно, а россияне – другое?

А вот я такое поведение под каштанами в чужой стране считаю малодушием и предательством. Или просто банальным отсутствием ума.



Поэтому я и сейчас смотрю на эти фоточки в жанре «я и хинкали», и спрашиваю себя – это у знакомых мне людей что: первое или второе?

​

Всеволод Емелин:

Ну и хрен с ним, что грузины нас русских не любят. Зато нас обожают чеченцы, персы, венесуэльцы и граждане Северной Кореи. Просто души не чают. Короче, жить можно.

Андрей Волна:

Большим оптимистам я советую попристальнее взглянуть на Грузию. Нет, не на то, чем завершатся протесты. В конце концов, это их, вполне себе грузинское дело.

Оптимистам большим я советую через Грузию взглянуть на нас. На самих себя. На тех из нас, кто уверен, что всё «перетрётся- перемелется». Вот ведь уже с 08.08.08 без малого одиннадцать лет прошло. Всё заиграно. Всё забыто?..

Конечно, перетрется-перемелется. Время всё сравняет. И с Грузией. И с Украиной. Только вот мааааааленькая загвоздочка. Совсем маленькая. Отсчёт этого времени (долгого времени, на поколения) начнётся с момента нашего национального покаяния. Деятельного покаяния. Что подразумевает решение всех компонентов военных конфликтов (агрессии), включая территориальные. Именно так.

А пока... Пока нужно понимать, что нас просто терпят. С большей или меньшей степенью толерантности терпят. Но, терпят не как Россию, не как представителей некогда великой и всё ещё соседней страны, но как более-менее желанных (в Грузии) или уже практически нежеланных (в Украине) туристов, своими деньгами поддерживающих местную экономику. Ну, и с надеждой, что вот этот вот конкретный человек не агрессор. Хотя бы.

Лучшего ждать не приходится. Худшего - да. Заслужили.

А покаяние нужно. Верю. Это будет.

Дмитрий Быков:

Русские власти! Оставьте иллюзии, будто Тбилиси опасен сейчас. Нет никакой русофобии в Грузии, так как боятся не русских, а вас. Есть хачапури, гебжалия, лобио, есть мукузани и твиши потом, есть медвефобия, путинофобия, но русофобия — это фантом. Буду твердить вам, пока не во гробе я: есть усофобия сталинских лет, возле вампира всегда кусофобия, около труса всегда трусофобия, у женофоба всегда пуссофобия, а никакой русофобии нет. Был в Пакистане, бывал в Казахстане я, гостеприимство степное ценя, Вена, Британия, Прага, Германия без нареканий терпели меня, ныне я в Бостоне, в этом подобии средней России, с травой и рекой.

И не видал никакой русофобии! То есть вообще никогда никакой.

Если бы даже запел принародно я, — идеалист, идиот, патриот, — «Славься, Отечество наше свободное!» — многие встанут, а треть подпоет.

В чуждом сознании русское связано с русским романом (не бойся, открой!), с взлетом Гагарина, стругами Разина, с рыком Высоцкого, с черной икрой, с павловским танцем, с защитою Лужина, подвигом Питера, духом Москвы… Вас-то боятся, и очень заслуженно, но не за то же, что русские вы! Вижу немного грузинского в Кобе я, мало сердечности, мало ума — это банальная сталинофобия, грузинофобии в этом нема! Так же и вы: эти лобики узкие, гнусные лозунги наперевес, сальные глазки — какие вы русские?! То, что вы русские, — это эксцесс. То, что у вас пребываю в утробе я вместе со всей необъятной страной, — собственно, это и есть русофобия, и никакой не бывает иной.

Русская власть или, скажем, тбилисская — стоят друг друга, как волк и койот. Просто российская — более близкая, больше волнует и больше скребет.

Жизни, ей-Богу, не дал бы за обе я. Власть безнадежна, и я не о ней. Только какая же здесь русофобия? Арахнофобия — это верней.

Сколько вы рушили, сколько вы бредили, сколько разбили действительных скреп, как разругались со всеми соседями, их попрекая за дружбу и хлеб, денег расхитили, кровушки жаждали, вверх продвигали разнузданных шмар… Вы заслужили, чтоб русские граждане вас постарались забыть, как кошмар.

Можно закрыть перелеты воздушные, можно запреты ввести на боржом, снова вернуть ваши правила душные — те, над которыми сами и ржем, — снова вписать несогласных в предатели, миру являя опричную прыть, можно и выслать их к этакой матери, к этакой матери можно зарыть, сделать над Родиной низкое, тусклое, скучное небо, скуля и грозя… Только нельзя это выдать за русское. Выдумать можно, а выдать нельзя.

Если же кто-то, — сильна азиатчина! — громко заквохчет в какой-то момент, будто мое вдохновенье проплачено, или что сам я грузинский агент, или решит, что зациклен на злобе я, или не хочет со мною в кровать, — это не русо- и не юдофобия, а быкофобия.

Ну и плевать.

Дмитрий Бутрин:

как человек, бывающий в грузии более или менее регулярно, могу сказать вот что:

грузинам практически никакого дела до русских нет. и до других в основном тоже нет. вот до армян есть немного. до персов столько же. до осетин есть. до азербайджанцев и турок совсем немного есть. есть до американцев, но совсем чуть-чуть. а до русских - в сущности, почти нет, примерно как до американцев и совсем чуть побольше, чем до немцев, до французов, до испанцев, до китайцев, до кубинцев и до жителей папуа-новой гвинеи. это очень целостная и довольно интравертная культура в сравнении с русской. они равнодушны и одновременно радушны. но в сущности им неважно, даже несмотря на то, что оккупанты етс. ну а кто не оккупант? на всех оккупантов не наорешь. все соседи оккупанты, а что делать.

очень интересная культура. в грузии, в сущности, интересно именно это - люди, которым заведомо нет дела до вас, которым нет дела ни до чего, если это не на грузинском языке. не грузинские буквы - и бог с ним. чьи буквы, тот пускай и читает.

и вот что скажу: русским лучше бы попробовать перенять это отношение к миру. эта всемирная отзывчивость - она все же пока ни к чему. потом, потом как-нибудь. когда с веневитиновым и сумароковым устанем разбираться.

Владимир Гуриев:

попалось на глаза несколько текстов от разумных, казалось бы, людей, написанных в духе, что грузины это жалкие ничтожные люди, которые никогда нас не любили, и даже хинкали нам лепили не так искренне, как мы того заслуживаем.

и вот, наконец, эти горбоносые* люди показали свое истинное лицо.

я, кстати, уверен, что с хинкали все так и было, но меня немного смущает сама постановка вопроса. ну, то есть я примерно никакой специалист по самоощущению других народов, но я никогда, кажется, не видел стонов англичан о том, что французы их любят не так сильно, как могли бы, или, не знаю, немецких сожалений о подлом лицемерии тайцев.

в horeca нет места любви. все эти улыбающиеся в отелях люди улыбаются вам, потому что вы платите им деньги. и они, в общем-то, не ожидают любви от вас. их ожидания гораздо ниже. они ожидают от вас, что вы не будете ссать в бассейн по ночам, ну и, может быть, немножко чаевых.

в целом, температура окружающего мира гораздо ниже, чем мы думаем.

мне кажется, если мы закончим, наконец, этот бесконечный и бессмысленный квест поиска любви к нам как представителям русской нации, то всем — и нам в первую очередь — от этого станет лучше.

а также сербам и белорусам, на которых мы возлагаем еще какие-то надежды. это снимет с них большую ответственность.