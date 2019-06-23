В Тбилиси протестующие настаивают на отставках и наказаниях

В Тбилиси тысячи антироссийски настроенных демонстрантов четвёртый день подряд продолжали акции протеста, требуя отставок и наказания виновных в применении насилия к демонстрантам 20 июня.



В воскресенье акция протеста началась около 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели. Ей участники скандировали слово "мир". Некоторые манифестанты держали баннеры, осуждающие Россию и президента Владимира Путина.



На одном из баннеров было написано "Россия – оккупант", на других сообщалось, что одна пятая часть территории Грузии оккупирована Россией.



Некоторые из участников демонстрации осуждали грузинских правоохранителей за жестокие столкновения с протестующими 20 июня. В результате столкновений с полицией сотни человек получили ранения. На одном из постеров, установленных перед зданием парламента, изображён серьёзно пострадавший активист, потерявший глаз от попадания резиновой пули вечером 20 июня.



Как сообщают корреспонденты Грузинской службы Радио Свобода, 23 июня вечером демонстрации проходили мирно, немногочисленные подразделения полиции не вмешивались в ход акции.



Лидеры протеста заявили, что будут продолжать настаивать на своих требованиях – даже после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, подчинившегося требованиям политических оппонентов. Участники протестных акций ожидают от власти отставки главы МВД, освобождения арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жёстко разгонять протестующих.

