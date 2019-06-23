Соперничество Джонсона и Ханта за пост премьера обострилось

Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в последние два дня не только потерял преимущество в рейтинге перед своим главным соперником Джереми Хантом, но и отстал он него. Причиной тому, по всей видимости, стали неурядицы в личной жизни Джонсона. Интерес к этому соперничеству подогревается тем, что Джонсон - бывший министр иностранных дел, а Хант нынешний глава МИД. От того, кто станет главой правительства - Джонсон или Хант, во многом зависит судьба Брекзита.



В минувший четверг Джонсон одержал победу в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин над Джереми Хантом. После голосования победитель вернулся домой, и вскоре соседи услышали из окна жилища Джонсона выкрики, звуки падающих предметов. Соседи, как отмечает британская пресса, понимая, что сцена происходит в доме, где живёт возможный будущий премьер-министр, стали вести запись. Судя по публикациям, появившимся на следующий день, 31-летняя Кэрри Саймондс, в доме которой Борис Джонсон живёт после ухода от жены, вспылила и закричала на него "не трогай меня" и "убирайся из моего дома".



Соседи вызвали полицию, не называя своих имён. Стражи порядка приехали через несколько минут к дому, где происходила ссора, позвонили в дверь, вошли в дом и, убедившись, что произошла лишь семейная ссора с разбитой посудой и красным вином, разлитым на светлый диван, уехали. Соседи передали сделанную запись журналистам из левой газеты "Гардиан". Судя по разным публикациям, появившимся с тех пор, большинство жителей лондонского района Камберуэлл, где проживают Джонсон и Саймондс, симпатизируют оппозиционной левойа Лейбористской партии.

Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News в воскресенье призвал Бориса Джонсона не уклоняться от объяснений произошедшего. Тем временем сторонница Джонсона и влиятельная персона в казначействе, заявила радиостанции Би-би-си Radio 5, что британская общественность более заинтересована в политическом послужном списке Джонсона, чем в его приватных историях.



Оба кандидата ведут острую борьбу за симпатии британцев, которая должна выявить баланс сил до того июльского дня (точная дата не называется), когда голосование членов Консервативной партии в британском парламенте определит лидера партии. Он же займёт пост главы правительства.



Отказ Бориса Джонсона отвечать на вопрос одного из журналистов о подробностях так называемого семейного инцидента, вызвал не только осуждение, но и поддержку консервативного политика. Так, в одном из опросов, данные которого опубликовала в воскресенье The Sunday Telegraph, отмечено, что 61 процент избирателей симпатизируют Джонсону.





Хант, однако, продолжает критиковать Джонсона, настаивая, что избирателям не всё равно, кто именно возглавит правительство.