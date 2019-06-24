СМИ: от поездки в Грузию могут отказаться более 150 тысяч россиян

Почти 155 тысяч россиян могут отказаться от поездки в Грузию из-за запрета для авиакомпаний на прямые полеты в эту страну из России и моратория на продажу туров. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в туристической отрасли. По их оценкам, перевозчикам придется потратить до трёх миллиардов рублей на возврат денег за билеты.

Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Но собеседники "Коммерсанта" считают, что они "будут достаточно серьезными".

Грузинские отели для стимулирования туристического потока из России готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Однако стоимость такого перелета будет выше в среднем на три тысячи рублей.

Опрошенные "Коммерсантом" владельцы отелей в Грузии признали, что это будет серьезный удар для туристической отрасли страны. Так, в 2018 году туристы из России оставили в Грузии 632 миллиона евро, а туристы из Евросоюза – в два раза меньше. В то же время глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили отрицает сообщения о том, что россияне массово отменяют бронирования номеров.По его словам, отменены максимум 5-6 процентов брони.