СМИ: от поездки в Грузию могут отказаться более 150 тысяч россиян

Почти 155 тысяч россиян могут отказаться от поездки в Грузию из-за запрета для авиакомпаний на прямые полеты в эту страну из России и моратория на продажу туров. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в туристической отрасли. По их оценкам, перевозчикам придется потратить до трёх миллиардов рублей на возврат денег за билеты.
Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Но собеседники "Коммерсанта" считают, что они "будут достаточно серьезными".
Грузинские отели для стимулирования туристического потока из России готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Однако стоимость такого перелета будет выше в среднем на три тысячи рублей.
Опрошенные "Коммерсантом" владельцы отелей в Грузии признали, что это будет серьезный удар для туристической отрасли страны. Так, в 2018 году туристы из России оставили в Грузии 632 миллиона евро, а туристы из Евросоюза – в два раза меньше. В то же время глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили отрицает сообщения о том, что россияне массово отменяют бронирования номеров.По его словам, отменены максимум 5-6 процентов брони.
- В Тбилиси с 20 июня продолжаются массовые антиправительственные митинги, на которых звучат, в том числе, и обвинения в адрес России в оккупации грузинских территорий и вмешательстве во внутренние дела. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неправильным решение Владимира Путина и призвала решать политические вопросы, не создавая препятствий туристам.
- Туристический поток в Грузию из России в последние годы растёт. По данным Пограничной службы ФСБ, в 2018 году Грузию посетили 1,29 миллиона россиян — на 11,8 процента больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26 процентов.
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