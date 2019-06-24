Работникам банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Несколько крупных российских банков запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на мобильный телефон. Ограничения зафиксировали в нормативных документах или договорах. Об этом РБК сообщили представители банков.

Первыми о подобной практике объявили на международном конгрессе по кибербезопасности представители Сбербанка и "ЮниКредита". Позже об аналогичном запрете сообщили в банках "Открытие" и ВТБ.

Так банк "Открытие" запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров. В ВТБ фотографирование на объектах банка разрешается только по согласованию с ответственными подразделениями, сообщили изданию в пресс-службе банка.

В кредитных учреждениях эти меры объясняют борьбой с мошенничеством.

В России существует нелегальный рынок по продаже клиентских данных. Заказ на взлом информации о балансе карты, последних операциях, паспортных данных может стоить от восьми до 800 тысяч рублей. Мошенники могут создавать поддельные документы для снятия денег со счета клиента, если получат фото с клиентскими данными.