Дональд Трамп: Соединенные Штаты готовы к диалогу с Ираном

Через несколько дней после того, как Соединенные Штаты и Иран едва избежали вооруженного столкновения в связи с инцидентом с уничтожением американского беспилотника, администрация Трампа объявила о стремлении к диалогу с Тегераном.

На вопрос, оговорен ли диалог какими-либо предварительными условиями, Дональд Трамп ответил отрицательно. Вместе с тем в интервью телеканалу NBC News американский президент вновь выразил надежду на то, что повестка переговоров будет включать ядерную проблематику. “При желании мы сможем договориться очень быстро, - сказал Трамп. - То есть, если Иран снова хочет стать процветающей страной“.

В том же ключе высказался государственный секретарь Майк Помпео, отправляющийся в поездку на Ближний Восток. Как только Иран проявит интерес к завязыванию контактов, США предпримут встречные шаги, сказал шеф американской дипломатии. Помпео посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы удостовериться в “сходстве стратегических подходов союзников“ к проблемам региона.

Наряду с примирительными заявлениями в адрес Тегерана Дональд Трамп должен сегодня объявить о новых санкциях в отношении Ирана.