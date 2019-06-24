Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Дональд Трамп: Соединенные Штаты готовы к диалогу с Ираном

Президент США Дональд Трамп

Смотреть комментарии

Через несколько дней после того, как Соединенные Штаты и Иран едва избежали вооруженного столкновения в связи с инцидентом с уничтожением американского беспилотника, администрация Трампа объявила о стремлении к диалогу с Тегераном.

На вопрос, оговорен ли диалог какими-либо предварительными условиями, Дональд Трамп ответил отрицательно. Вместе с тем в интервью телеканалу NBC News американский президент вновь выразил надежду на то, что повестка переговоров будет включать ядерную проблематику. “При желании мы сможем договориться очень быстро, - сказал Трамп. - То есть, если Иран снова хочет стать процветающей страной“.

В том же ключе высказался государственный секретарь Майк Помпео, отправляющийся в поездку на Ближний Восток. Как только Иран проявит интерес к завязыванию контактов, США предпримут встречные шаги, сказал шеф американской дипломатии. Помпео посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы удостовериться в “сходстве стратегических подходов союзников“ к проблемам региона.

Наряду с примирительными заявлениями в адрес Тегерана Дональд Трамп должен сегодня объявить о новых санкциях в отношении Ирана.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG