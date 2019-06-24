Последняя из четырёх компании-отловщиков косаток и белух оштрафована на 28,1 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, фирма "Афалина" признана судом Владивостока виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, которые находятся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморском крае. Представитель защиты заявил, что компания будет обжаловать решение суда.
"Афалина" – одна из четырёх компаний, отловивших косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме". Ранее её владелец заявлял, что не намерен выпускать животных на волю, несмотря на решение российских и международных учёных и властей. Но после он передумал и сообщил, что решение об освобождении животных будет приниматься в соответствии с рекомендациями учёных и руководства страны.
22 июня стало известно, что судно с двумя косатками и шестью белухами доставили в Хабаровск, а оттуда отправили в хабаровское село Иннокеньтевка. В понедельник, 24 июня, судно должно оказаться в месте назначения. Сейчас в "китовой тюрьме" остаётся ещё девять косаток и 81 белуха.
7 июня суд в Приморье оштрафовал компанию "Белый кит" на 28,2 млн рублей, признав её виновной в нарушении правил рыболовства в связи с отловом косаток и белух, которые содержатся "китовой тюрьме". 14 июня на 56 миллионов была оштрафована компания "Океанариум ДВ". Также 19 июня оштрафовали "Сочинский дельфинарий" на сумму 37,6 миллиона рублей.
- О "китовой тюрьме" стало известно в октябре 2018 года. По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- За выпуск морских млекопитающих выступили учёные, активисты, политические деятели и известные люди со всего мира.
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