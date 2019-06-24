Брат и сестра Валленда прошли по канату между небоскрёбами в Нью-Йорке

Американские канатоходцы Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Эквилибристы шли навстречу друг другу по канату длиной 396 метров. Посередине пути канатоходцы встретились. Ник Валленда перешагнул через сестру, после чего они двинулись дальше. С земли за канатоходцами наблюдали сотни туристов и жителей Нью-Йорка.

Это первый трюк Лияны Валленды после несчастного случая в 2017 году. Тогда она в составе группы пыталась побить рекорд Гиннесса и составить пирамиду из пяти человек на канате, но сорвалась и получила множественные переломы.

На этот раз, по данным американских СМИ, власти Нью-Йорка разрешили трюк при условии, что канатоходцы воспользуются страховкой.

Ник и Лияна – представители седьмого поколения цирковой династии Валленда. Ник Валленда известен тем, что прошел по канату через Ниагарский водопад и Гранд-Каньон. Он побил шесть рекордов книги Гиннесса.