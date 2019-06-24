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В России проверяют готовность руководства к управлению войсками

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В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа. По тревоги подняты воинские части в 29 регионах страны в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, пишет РБК.

Кроме этого, в высшую степень боевой готовности привели часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, проверка проходит по решению президента Владимира Путина.

Российские военнослужащие примут участие более чем в 50 учениях, во время которых отрубают, в частности, уничтожение "деструктивных военных сил", сообщил Шойгу. Он отметил, что основная задача проверки – определить готовность военного руководства к управлению войсками "при нарастании военной угрозы и возникновения кризисных ситуаций".

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