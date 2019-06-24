Роспотребнадзор усилит контроль за грузинскими винами

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилит контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей из Грузии в Россию.

В ведомстве заявили, что за последние пять лет объем не соответствующего стандартам алкоголя грузинского производства вырос почти втрое. Только в 2018 году к ввозу на территорию России не были допущены 203 тысячи литров алкогольной продукции из Грузии, говорится в опубликованном 24 июня сообщении ведомства.

Роспотребнадзор объявил об ужесточении контроля за грузинскими винами на фоне обострения отношений между Россией и Грузией после того, как в Тбилиси начались массовые протесты, в которых звучат и обвинения в адрес Москвы в оккупации грузинских территорий.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Министерству иностранных дел России, писали, что Россия не планирует вводить новых запретов против Грузии, кроме запрета на прямое авиасообщение.

С 2006 по 2013 год Россия уже устанавливала запрет на импорт грузинских вин и минеральной воды "Боржоми". Официальной причиной тогда стало большое количество фальсифицированной продукции.

Сегодня, по данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.