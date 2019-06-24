Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане попали на видео

В Казахстане из-за мощного взрыва на территории военной базы в городе Арыс объявили эвакуацию почти 45 тысяч человек.
Взрыв произошёл после того, как на одном из складов с боеприпасами начался пожар. Известно как минимум о 20 пострадавших. В Туркестанской области на юге Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация.
Это уже четвертый случай за последние десять лет, когда на заводе в Арысе детонируют боеприпасы, предназначенные для утилизации.
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