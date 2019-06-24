Путин продлил так называемые контр-санкции в отношении Евросоюза

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении санкций в отношении ЕС. Запрет на ввоз продуктов из Евросоюза будет действовать до конца следующего года. В указе Путина утверждается, что это сделано "в интересах безопасности страны".

В Москве называют меры контр-санкциями. Их ввели в 2014 году против стран, которые поддержали ограничения в отношении России после аннексии Крыма. Власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую находят на прилавках магазинов или конфискуют на границе.

За четыре года под трактор или в печь отправились десятки тонн продуктов. В последние месяцы звучали предложения расширить черные списки еды. И даже запретить россиянам ввоз сыров и хамона из-за границы для личного пользования. Но поддержки со стороны властей эти планы пока не получили.