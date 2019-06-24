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Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил не приезжать в Россию после обысков ФСБ

Давид Якобашвили

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Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не приезжать в Россию после того, как ФСБ провела обыски в его музее в Москве. В комментарии для "Би-Би-Си" Якобашвили заявил, что он не приедет, "пока с этим делом не разберутся". "Неадекватные вещи творятся", – добавил бизнесмен.

Давид Якобашвили живёт в Монако и бывает в России с рабочими командировками. На прошлой неделе в его московском музее "Собрание" прошёл обыск. С каким уголовным делом он был связан, до сих пор точно не известно.

РБК со ссылкой на источники писало, что дело завели по жалобе Бориса Минахи, бывшего бизнес-партнера Якобашивили. Год назад он подал иск в суд с требованием взыскать с основателя компании "Вимм-Билль-Данн" почти 5 миллионов долларов задолженности по договору займа.

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