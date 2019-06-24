Федермессер, Водянова и ещё десятки благотворителей обратились к властям

Директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, основатель благотворительного фонда "Обнажённые сердца" Наталья Водянова, соучредитель фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев и ещё десятки известных российских благотворителей выпустили совместное обращение к органам законодательной и исполнительной власти России. В нём они заявили о нарушениях прав человека в психоневрологических интернатах и потребовали принять законы, обеспечивающие альтернативу проживания для людей с психическими и неврологическими заболеваниями.

В документе отмечается, что результаты журналистских расследований, а также проверок общественной палаты, Роструда, Росздравнадзора и Роспотребнадзора, свидетельствуют о том, что пожилые люди, утратившие здоровье и интеллектуальные способности в силу возраста, сироты, отправленные во взрослые интернаты из детских домов, люди после автомобильных аварий и инсультов фактически обречены на смерть в интернатах и лишены права выбрать альтернативный вариант обслуживания.

Благотворители обращают внимание на то, что жители интернатов не получают необходимой медицинской помощи, и более того - к ним применяются меры, которые заставляют вспомнить о практике "карательной психиатрии". Психиатрические средства в отношении подопечных зачастую используются в качестве устрашения и наказания.

Кроме того, как указывают авторы обращения, недвижимость и личные денежные средства проживающих в интернатах находятся под управлением директоров учреждений. "Это то же самое, как если бы производители продуктов были одновременно Санэпиднадзором, а владельцы магазинов – Союзом защиты прав потребителей", - отмечают благотворители. 155 тысяч человек – именно столько россиян проживают в психоневрологических интернатах – находятся в полной зависимости от администрации и персонала. Вместе с тем отсутствие доступа в интернаты для представителей благотворительных организаций и общественных наблюдателей создаёт почву для многочисленных злоупотреблений и нарушений прав подопечных.

В связи с этим авторы обращения предлагают "как можно скорее" разработать и утвердить Национальную стратегию жизнеустройства людей с психическими нарушениями и инвалидностью, которая предусматривает внедрение современных и гуманных форм проживания и обслуживания. В качестве альтернативы проживанию в интернатах благотворители предлагают так называемое "сопровождаемое проживание", когда небольшая группа людей, нуждающихся в помощи, живёт не в тюремных условиях интерната, а в домашних условиях при поддержке и контроле социальных работников, получая, при этом, всю необходимую помощь и образовательные услуги.

Благотворители отмечают, что "сопровождаемое проживание" уже давно существует в большинстве цивилизованных стран. Вместе с тем, проект федерального закона о распределённой опеке, по которому опекуном проживающего в интернате может быть родственник, близкий друг и некоммерческая организация, был внесен в Госдуму ещё в 2016 году, но до сих пор так и не принят.

Под обращением к властям России подписались руководители крупнейших благотворительных организаций, среди которых – фонды "Антон тут рядом", "Вера", "Жизненный путь", "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и др.