США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи

Соединённые Штаты введут санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп перед подписанием соответствующего указа.

По словам Трампа, санкции являются ответом на агрессивные действия Ирана, в частности на уничтожение иранскими военными американского беспилотного разведывательного аппарата, который, как утверждают США, находился над международными водами.

По словам президента США, санкций не избегут и помощники Хаменеи. О каких именно санкционных мерах идёт речь – пока не ясно.

По словам Трампа, Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, однако не позволят ему стать обладателем ядерного оружия, а также намерены добиться прекращения поддержки Тегераном террористических группировок.

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня посещает Саудовскую Аравию и ОАЭ. Обострение ситуации вокруг Ирана – главный вопрос повестки дня переговоров.

США, Саудовская Аравия, Великобритания и Объединённые Арабские Эмираты выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран отказаться от любых шагов, нарушающих региональную стабильность. США и их союзники в регионе обвиняют Тегеран в поддержке группировки хуситов в Йемене и в организации недавних взрывов на двух танкерах в Оманском заливе.

В свою очередь Германия, Франция и Великобритания в понедельник направили Ирану официальное предупреждение о том, что он должен вернуться к исполнению своих обязательств по "ядерной сделке". Эти три страны, в отличие от США, не выходили из договора и ожидают от Ирана исполнения его обязательств.