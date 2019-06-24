МОК избрал Италию хозяйкой зимней Олимпиады-2026

Международный Олимипийский комитет на заседании в Лозанне (Швейцария) избрал Италию хозяйкой зимней Олимпиады 2026 года. Игры пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо. По числу голосов членов комитета Милан обошёл столицу Швеции Стокгольм.



Четыре других предтендента - швейцарский город Сион, японский Саппоро, австрийский Грац и хозяин Олимпиады 1988 канадский город Калгари - ранее вышли из борьбы за право принять Олимпиаду.



"Италия, будущее и спорт победили, заявил вице-премьер Италии Маттео Салвини и поблагодарил всех, кто поддержал кандидатуру итальянских городов.



Сальвини выразил надежду, что проведение зимних Олимпийских игр позволит хозяевам получить добавленную стоимость в размере пяти миллиардов евро, создать 20 тысяч рабочих мест, построить новые дороги и спортивные объекты.

Италия проводила зимние Олимпийские игры в 2006 году в Турине, а Кортина д'Ампеццо в 1956 году.



Итальянская заявка получила предпочтение у членов комитета после проведённой недавно оценки степени поддержки Игр со стороны местного населения. В Италии эта поддержка составила 80 процентов населения, в Стокгольме - 50 процентов.