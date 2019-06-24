Сотрудники ФСКН получили от 8 до 10 лет за шантаж задержанного

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четверым оперативникам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, обвиняемым в получении взятки и превышении должностных полномочий. Все они получили от восьми с половиной до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2016 года оперативники Евгений Жилейкин, Василий Беликов, Алексей Амиров и Евгений Гаголкин по наводке информатора задержали покупателя наркотиков с поличным. За освобождение они потребовали от него 10 миллионов рублей.

Задержанный, Ролан Асанов, ответил, что у него есть только 2 миллиона. Стороны условились, что он передаст деньги через знакомого оперативников. Однако через несколько часов полицейских задержали – Асанов, ранее дважды судимый за наркотики, сам оказался осведомителем правоохранительных органов.

В отношении сотрудников ФСКН это уже второй приговор суда. Первый был вынесен в декабря 2017 года: тогда Гаголкина признали невиновным, а его коллегам назначили от трёх до четырёх лет лишения свободы. После жалобы прокуратуры дело вернули на новое рассмотрение.

Ещё одно уголовное дело, связанное с превышением должностных полномочий со стороны сотрудников антинаркотических служб, было заведено в Самарской области.

Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков города Энгельс Владислава Казимирова обвиняют в том, что он избил местного жителя и приказал двум своим подчинённым подбросить ему наркотики.

По версии следствия, 31 октября 2018 года сотрудники ФСКН остановили на улице двух молодых людей 25-и и 24-х лет. При себе у них не было запрещенных веществ, однако в телефоне одного из задержанных полицейские нашли координаты закладки.

Когда молодой человек попросил вернуть ему телефон, полицейские повалили его на землю и избили. Затем его доставили в отдел полиции, где Казимиров приказал подчинённым положить в карман задержанного наркотики, после чего изъять их при досмотре.