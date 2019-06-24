В небе Германии столкнулись два истребителя Eurofighter

На севере Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter Typhoon. Оба пилота успели катапультироваться, однако один из них погиб.

Второго пилота спасатели обнаружили висящим на дереве на высоте 20 метров. Он был доставлен в госпиталь с ранениями. Крушение произошло в районе озера Флезензе в земле Мекленбург-Передняя Померания. По предварительным данным, истребители столкнулись в воздухе. На них не было вооружения. В районе падения самолётов возник лесной пожар, который не удавалось потушить в течение нескольких часов.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разрабатывался и производится европейской авиастроительной фирмой Eurofighter GmbH. Истребитель стоит на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.