В Страсбурге решается вопрос о возвращении России к работе в ПАСЕ

В понедельник в Парламентской ассамблее Совета Европы началось обсуждение проекта резолюции, которая предлагает российское участие в июньской сессии. Как отмечает РИА Новости, если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. (К моменту опубликования этой новости, 23:50 мск, решение в Страсбурге ещё не было принято. – Ред.)

Восстановление прав Российской Федерации в ПАСЕ ослабит Совет Европы и подорвёт прозрачность правил в организации, заявила вечером в понедельник пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. По её словам, "снятие запрета в отношении России в ПАСЕ – явно не та политика, которая могла бы остановить российскую агрессию. Напротив, она ослабит уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", – написала Зеленко в своем твиттере.

Решение ПАСЕ о прекращении действия санкционного механизма может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Проект решения был добавлен в повестку дня с некоторыми процедурными нарушениями, пишет "Украинская правда".

Предложения о снятии санкций с России поддержали в ПАСЕ некоторые западные политики и правительства. Одним из аргументов в пользу снятия санкций с России и её возвращения к работе в ПАСЕ служили аргументы, что таким образом сохранится возможность для граждан России обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобами на нарушения их прав российскими властями. Противники этой идеи заявляют, что смягчение отношения к России, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, означало бы забвение тех принципов уважения международного права, которые пять лет назад привели к объявлению санкций против России за её действия против суверенитета и территориальной целостности Украины.

9 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой "решительно осуждает российскую военную агрессию и последующую аннексию Крыма" как "явное нарушение" международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского акта ОБСЕ и Устава и основных правил Совета Европы, и критикой российских предложений по федерализации Украины. В связи с денонсацией Россией соглашений о базировании Черноморского флота в Крыму ПАСЕ призвала РФ немедленно вывести войска с полуострова. За резолюцию проголосовало 140 депутатов, 32 против, 9 воздержались. В ПАСЕ также приняли решение по поводу крымского референдума, который назван противоречащим как крымской, так и украинской Конституции. В резолюции результаты голосования и присоединение Крыма к Российской Федерации объявлены "не имеющими юридической силы" и не признаваемыми Советом Европы. Действия России названы "агрессией" против Украины. За это решение проголосовали 154 депутата, 26 высказались против, 14 воздержались.

10 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация Российской Федерации за присоединение Россией Крыма лишена права голоса в ассамблее и исключена из всех руководящих органов до конца года. Документ принят голосами 145 депутатов, 21 выступили против, 22 воздержались.

Предложение о замораживании членства России в ассамблее, выдвинутое британцем Робертом Уолтером, не получило поддержки. Однако в текст резолюции была внесена поправка о лишении права делегации РФ до конца 2014 года работать в руководящих органах ассамблеи, а также участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ.