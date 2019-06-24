В Страсбурге решается вопрос о возвращении России к работе в ПАСЕ

В понедельник в Парламентской ассамблее Совета Европы началось обсуждение проекта резолюции, которая предлагает российское участие в июньской сессии. Как отмечает РИА Новости, если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. (К моменту опубликования этой новости, 23:50 мск, решение в Страсбурге ещё не было принято. – Ред.)
Восстановление прав Российской Федерации в ПАСЕ ослабит Совет Европы и подорвёт прозрачность правил в организации, заявила вечером в понедельник пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. По её словам, "снятие запрета в отношении России в ПАСЕ – явно не та политика, которая могла бы остановить российскую агрессию. Напротив, она ослабит уважаемую организацию, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", – написала Зеленко в своем твиттере.
Решение ПАСЕ о прекращении действия санкционного механизма может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Проект решения был добавлен в повестку дня с некоторыми процедурными нарушениями, пишет "Украинская правда".
Предложения о снятии санкций с России поддержали в ПАСЕ некоторые западные политики и правительства. Одним из аргументов в пользу снятия санкций с России и её возвращения к работе в ПАСЕ служили аргументы, что таким образом сохранится возможность для граждан России обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобами на нарушения их прав российскими властями. Противники этой идеи заявляют, что смягчение отношения к России, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, означало бы забвение тех принципов уважения международного права, которые пять лет назад привели к объявлению санкций против России за её действия против суверенитета и территориальной целостности Украины.
- 9 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой "решительно осуждает российскую военную агрессию и последующую аннексию Крыма" как "явное нарушение" международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского акта ОБСЕ и Устава и основных правил Совета Европы, и критикой российских предложений по федерализации Украины. В связи с денонсацией Россией соглашений о базировании Черноморского флота в Крыму ПАСЕ призвала РФ немедленно вывести войска с полуострова. За резолюцию проголосовало 140 депутатов, 32 против, 9 воздержались. В ПАСЕ также приняли решение по поводу крымского референдума, который назван противоречащим как крымской, так и украинской Конституции. В резолюции результаты голосования и присоединение Крыма к Российской Федерации объявлены "не имеющими юридической силы" и не признаваемыми Советом Европы. Действия России названы "агрессией" против Украины. За это решение проголосовали 154 депутата, 26 высказались против, 14 воздержались.
- 10 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация Российской Федерации за присоединение Россией Крыма лишена права голоса в ассамблее и исключена из всех руководящих органов до конца года. Документ принят голосами 145 депутатов, 21 выступили против, 22 воздержались.
- Предложение о замораживании членства России в ассамблее, выдвинутое британцем Робертом Уолтером, не получило поддержки. Однако в текст резолюции была внесена поправка о лишении права делегации РФ до конца 2014 года работать в руководящих органах ассамблеи, а также участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ.
- 28 января 2015 года Парламентская ассамблея лишила российскую делегацию права голоса. В ответ российская делегация покинула ПАСЕ.
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