Полиция задержала подозреваемого в отравлении десятков москвичей

В Москве полиция задержала подозреваемого в отравлении и ограблении прохожих. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.

В квартире подозреваемого в Басманном районе Москвы прошёл обыск, у него изъяты свертки с белым порошком, рассказал собеседник издания. Следователи выясняют точное число пострадавших.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный – 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов Мурат. (Mash называет его Маратом Сабиновым). На Новой Басманной он жил в хостеле. Там полиция нашла таблетки, которые он мог подмешивать в напитки. Пока установлены семеро отравленных им людей. Сам подозреваемый говорит о 17 пострадавших.

Накануне The Village сообщало о 24 случаях отравления и грабежа в центре Москвы в период с 11 мая по 21 июня. Нападения происходили в скверах около Чистых прудов, а также в "Яме" (на Хохловской площади), парке "Горка" и баре "Зинзивер". Злоумышленник иногда был с сообщницей. Он представлялся разными именами и предлагал попробовать пиво, газировку, коктейль Пина-колада или просто воду.

Когда москвичи теряли сознание, их грабили или избивали. Один из пострадавших был в реанимации более двух недель. Журналистка Елизавета Нестерова пишет, что в реанимации оказался её друг, бывший ведущий MTV Михаил Рольник. Его отравили газированным напитком Schweppes.

Одной из пострадавших стала также фоторедактор The Village Людмила Чижова. Она три дня провела на искусственной вентиляции легких. Врачи не установили, что стало причиной отравления. В выписке указано: "неизвестное психотропное вещество".

Как рассказала Чижова, 7 июня к ним с друзьями на Чистых прудах подошел молодой человек, который представился Мурадом. Она решила, что это знакомый кого-то из её друзей. Когда компания собралась уходить, "Мурад" убедил всех остаться. Последнее, что помнит Людмила Чижова, он предлагал всем "Фанту", и она сделала глоток. В итоге девушка и ее друзья потеряли сознание.

Прохожие заметили, что несколько человек лежат на газоне, а неизвестный роется в их вещах. Они задержали его и вызвали полицию и скорую помощь.

Один из прохожих просил полицейских забрать с собой бутылки, но те отказались. В итоге уголовное дело было возбуждено по статье о краже, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения возобновились.