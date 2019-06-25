Министр образования Хакасии заявила, что "Горе от ума" написал Радищев

Министр образования республики Хакасия Лариса Гимазутина заявила в телеэфире, что комедию в стихах Александра Грибоедова "Горе от ума" написал Александр Радищев.

В эфире программы местного телеканала "Абакан-24", на который Гимазутина пришла обсуждать итоги учебного года и результаты ЕГЭ, затронули тему литературных произведений XVIII-XIX веков, которые современным школьникам, вероятно, трудно читать из-за устаревшей лексики. Затем журналист спросил: "Есть ли в нынешней школьной программе произведения Радищева?", в ответ министр заявила: "Да, "Горе от ума" проходят".

В пресс-службе министерства образования Хакасии оговорку объяснили усталостью министра. "Она работает ночами, занимается нацпроектами и просто перепутала. Конечно, она знакома с творчеством Радищева". Перед эфиром она рассказывала ведущему о школьной постановке "Горе от ума" в Сорске и, видимо поэтому оговорилась, сказал представитель министерства образования Хакасии.

Пьеса "Горе от ума", написанная Грибоедовым в 1822-1824 годах, включена в современную школьную программу, как и повесть Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву".