Гражданина Польши осудили в России на 14 лет по делу о шпионаже

Московский городской суд во вторник приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии строгого режима. 42-летнего Мариана Радзаевски признали виновным в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Радзаевски находится под стражей по меньшей мере с апреля прошлого года, уточняет агентство со ссылкой на материалы Мосгорсуда. По версии обвинения, гражданин Польши мог собирать и продавать за рубеж сведения, составляющие в России государственную тайну.

В ФСБ России заявляют, что Мариан Радзаевски пытался получить доступ к секретным комплектующим установок С-300 для незаконного вывоза в Польшу. В ведомстве утверждают, что он был задержан с поличным.

Гражданин Польши отрицает вину, его адвокаты будут обжаловать приговор.

Мариан Радзаевски – предприниматель из города Белосток. У него на иждивении шесть малолетних детей, пишет "Интерфакс".