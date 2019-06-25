Украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Украина протестует против решения вернуть к работе в ПАСЕ Россию, предоставив ей право голоса. Члены делегации призвали Верховную раду срочно рассмотреть вопрос о приостановке участия Украины в ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии страны в деятельности органов Совета Европы.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая изменила режим санкций и позволяет России вернуться к работе. После этого во вторник российская делегация, которая уже находится в Страсбурге, подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Однако Украина оспорила их. Окончательное решение будет принято завтра на заседании специальной комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он разочарован решением ПАСЕ. Глава украинского правительства Владимир Гройсман назвал возвращение России в ПАСЕ "реваншем агрессора" и нарушением принципов международного права.

Права России в Парламентской ассамблее Совета Европы ограничивали дважды в 2014 и 2015 годах за аннексию Крыма и поддержку вооружённых сепаратистов на востоке Украины. В 2016 году Москва заявила о бойкоте ПАСЕ, а год спустя прекратила платить взносы за членство в Совете Европы.