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Умерла актриса "Современника" Алла Покровская

Алла Покровская

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Народная артистка России Алла Покровская умерла на 82 году жизни. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье знаменитого оперного режиссёра Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. Окончила школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына), в 1959 году была принята в труппу московского театра "Современник", где прослужила 45 лет, сыграв более 30 ролей.

Играла в кино, была профессором Школы-студии МХАТ, сотрудничала с МХТ им. Чехова и театре-студии Олега Табакова. Была замужем за народным артистом СССР Олегом Ефремовым, их сын — заслуженный артист России Михаил Ефремов.

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