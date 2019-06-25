Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Такое решение было принято на заседании 25 июня в Вене, сообщает корреспондент Радио Свобода. Теперь для экстрадиции требуется разрешение министра юстиции Австрии.

Австрийские власти задержали бизнесмена в 2014 году по запросу из США. Там его обвиняют в подкупе индийских чиновников. По версии следствия, предприниматель таким образом планировал получить лицензии на добычу титаносодержащего сырья.

Защита олигарха настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Однако в конце прошлой недели федеральная судья в Чикаго отказалась отменить обвинения против украинца, так как поставки титана могли задевать интересы базирующейся в городе компании Boeing.

Своё состояние бизнесмен заработал на торговле газом. Его тесные связи с Россией могут вызывать дополнительный интерес со стороны правоохранительных органов США, отмечает Bloomberg. Агентство так же отмечало, что в 2008 году украинец инвестировал в бизнес Пола Манафорта, которого осудили в марте в том числе за незаконное лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Фирташа называют одним из ключевых финансистов президентской кампании Януковича, с ним бизнесмен поддерживал близкие контакты вплоть до его бегства в Россию. На Украине против бизнесмена выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере 5,742 миллиарда гривен ($217 млн), в Испании его подозревают в отмывании денег.