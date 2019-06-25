Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Украинские корабли переместили в неизвестном направлении.

Накануне журналисты "Крым.Реалий" сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время на стоянке еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствовал.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении украинских военных кораблей и буксира.

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские власти переместили их в Керчь.

Во вторник, 25 июня, истекает срок, в течение которого Москва и Киев должны предоставить в Международный трибунал ООН по морскому праву отчеты об инциденте в Керченском проливе. В пресс-службе Кремля сегодня в очередной раз заявили, что полномочия трибунала не распространяются на ситуацию с задержанием украинских моряков.