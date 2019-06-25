Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".
Украинские корабли переместили в неизвестном направлении.
Накануне журналисты "Крым.Реалий" сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.
В то же время на стоянке еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствовал.
В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении украинских военных кораблей и буксира.
В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские власти переместили их в Керчь.
Во вторник, 25 июня, истекает срок, в течение которого Москва и Киев должны предоставить в Международный трибунал ООН по морскому праву отчеты об инциденте в Керченском проливе. В пресс-службе Кремля сегодня в очередной раз заявили, что полномочия трибунала не распространяются на ситуацию с задержанием украинских моряков.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
- Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- 25 мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИД России заявили, что керченский инцидент не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.
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