Верховный суд России запретил референдум о свалке на станции Шиес

Верховный суд России признал законным запрет на проведение референдума о строительстве мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из здания суда.
В конце апреля Архангельский областной суд признал незаконным постановление регионального собрания депутатов о запрете референдума против ввоза московского мусора. Суд обязал областную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума.
Правительство области обжаловало это решение в Верховном суде.
Депутаты Архангельского областного собрания дважды блокировали проведение "антимусорного" референдума, признавая формулировки вопросов плебисцита противоречащими федеральному законодательству.
Против референдума активно выступал и глава областной прокуратуры. Он утверждал, что проведение голосования ограничивает права губернатора, в ведении которого находятся вопросы, связанные со строительством полигонов по переработке бытовых отходов.
- На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон. Предполагается, что его площадь составит 3000 гектаров. Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Больше двух месяцев активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.
- Жители Архангельской области во время прямой линии с Владимиром Путиным выступили в видеообращением к российскому народу. Они призвали не верить тому, что говорят о них на федеральных телеканалах, назвав себя людьми, "которые защищают свою жизнь и своё право жить на чистом Севере". Также протестующие призвали всех приезжать в Шиес, чтобы поддержать их. Своё видеообращение противники мусорного полигона закончили скандированием "Руки прочь от Шиеса!". В записи приняли участие около 500 человек.
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