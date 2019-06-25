Верховный суд России запретил референдум о свалке на станции Шиес

Верховный суд России признал законным запрет на проведение референдума о строительстве мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из здания суда.

В конце апреля Архангельский областной суд признал незаконным постановление регионального собрания депутатов о запрете референдума против ввоза московского мусора. Суд обязал областную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума.

Правительство области обжаловало это решение в Верховном суде.

Депутаты Архангельского областного собрания дважды блокировали проведение "антимусорного" референдума, признавая формулировки вопросов плебисцита противоречащими федеральному законодательству.

Против референдума активно выступал и глава областной прокуратуры. Он утверждал, что проведение голосования ограничивает права губернатора, в ведении которого находятся вопросы, связанные со строительством полигонов по переработке бытовых отходов.