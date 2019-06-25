Российский министр Денис Мантуров во время командировки в Китай жил в номере за 1,4 миллиона рублей в сутки, выяснила "Трансперенси Интернешнл – Россия". С 2004 года госслужащие обязаны тратить на проживание в командировках не более 350 долларов (22 тысяч рублей) в сутки, однако ограничение не распространяется на высокопоставленных чиновников. Это позволяет им останавливаться в лучших номерах самых дорогих отелей.

Большинство федеральных органов не раскрывают потраченные на командировки суммы сотрудников, поэтому "Трансперенси" удалось ознакомиться только с поездками публикующего эти данные министерства промышленности. Согласно порталу госзакупок, в 2016–2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в отелях за рубежом не менее 19,3 миллиона рублей – со стоимостью номеров до 1,4 миллиона рублей в сутки.

Самой дорогой оказалась поездка министра Мантурова в Шанхай, где он провёл сутки в номере площадью 400 квадратных метров отеля The Peninsula Shanghai. В номере есть отдельный двухэтажный обеденный зал, отдельный туалет для гостей, гардеробная с радио и мраморная ванная комната, рассказывается на сайте гостиницы.

В октябре 2017 года Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 782 руб. А каждая ночь, проведенная министром в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайском городе Чжэнчжоу, обошлась бюджету в 327 486 рублей.

Управление делами президента за три года потратило на командировки 1,2 миллиарда рублей, Минтранс более 14 миллионов рублей за 2018 год на гостиницы, командировки Роспечати за два года обошлись ведомству в 16,9 миллиона рублей.

Комментируя расходы на поездки, в Министерстве промышленности заявили, что ведомство тратит на командировки столько, сколько считает необходимым.