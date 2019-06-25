Глава СК Бастрыкин поручил учить детей-сирот на следователей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым активнее способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа детей-сирот.
Соответствующее указание он дал руководителям региональных следственных управлений. Теперь они должны предоставить списки кандидатов из числа сирот для поступления в образовательные учреждения СК.
Бастрыкин заявил, что "из таких ребят могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России – нужно только уделить их развитию и образованию пристальное внимание".
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко отметила, что до того, как Бастрыкин выпустил распоряжение, вопрос обсуждался на совещании с участием уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой.
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