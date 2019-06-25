Полиция не стала заводить дело на избивших иркутских активистов

Полиция Иркутска отказалась заводить уголовное дело на двух местных жителей, которые в конце марта напали на активистов, раздававших агитационные газеты, и избили их.

Как сообщил один из пострадавших, Павел Чернухин, отказ в возбуждении дела пришёл ему по почте. В письме говорится, что полицейские не смогли изъять документы из медицинского учреждения, в которое обращался активист. На самом же деле, по словам Чернухина, сотрудники МВД поверили показаниям нападавших, и никак не учли видеозапись происшествия.

Вечером 31 марта в Иркутске двое местных жителей с фамилиями Разводский и Жаренков избили агитаторов самовыдвиженца в городскую думу, экс-координатора штаба Навального Сергея Беспалова. Агитаторы раздавали предвыборные газеты, которые нападавшие пытались отобрать. Часть инцидента пострадавшие смогли снять на видео, с которым обратились в полицию.