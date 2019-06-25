Прокуратура предупредила СМИ из-за карикатуры на символ Универсиады

Прокуратура Красноярска не стала штрафовать местную газету "Проспект Мира" за карикатуру на символ Универсиады 2019, однако вынесло изданию предупреждение.

Ведомство проводило проверку СМИ по заявлению дирекции игр. Причиной стало якобы неправомерное использование талисмана Универсиады - U-Лайки. В редакции, в свою очередь, настаивали на том, что талисман не был использован в том виде, в котором зарегистрирован.

Карикатура, которую проверяла прокуратура, была напечатана на первой полосе декабрьского номера "Проспекта Мира". На ней бездомная собака, похожая на символ Универсиады, греет руки от горящего мусорного бака. Под карикатурой журналисты разместили подпись: "Красноярск без денег".

Уже после завершения соревнований, в марте этого года, дирекция игр направила жалобу на издание в Федеральную антимонопольную службу.

Узнав об этом, в газете приняли решение выпустить номер без обложки. На белом титульном листе был только логотип "Проспекта Мира" и заявление редакции, которое заканчивалось словами: "В мире, в котором опасно называть вещи своими именами и никто не застрахован от произвола, нам нечего поместить на обложку".